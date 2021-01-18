再增1護理師染疫「曾和案856接觸」　鼻塞、咳嗽「陰轉陽」確診

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增7例個案，其中6例是境外移入，1例是本土個案（案863），為案838等人的同醫院護理師，1月12日曾接受採檢結果為陰性，1月14日、15日陸續出現鼻塞及咳嗽症狀，因匡列為案856接觸者，於昨（17）日再次採檢並於今日確診。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於該北部醫院院內群聚感染擴大，指揮官陳時中也宣布，指揮中心人員進駐醫院成立「前進指揮所」，將確診個案曾活動病房關閉，病房內病人安排一人一室進行隔離，個案活動空間清空消毒，待環境採檢確認安全後再啟用。

另外，也進一步安排專家進駐，針對醫院感染管制措施等防治作為給予指導及協助；全院患者只出不進，取消探病，陪病僅限1人且須實名制；也加強宣導醫院員工落實自主健康管理，若發現有輕微症狀應第一時間通報，並依指示回院就醫，不可自行就醫。

▲醫院員工居家隔離人數。（圖／指揮中心提供）

▲案856接觸者檢驗。（圖／指揮中心提供）

▲案852、案839接觸者檢驗。（圖／指揮中心提供）

【你可能也想看】

►快訊／再增1護理師染疫！ 北部醫院院內感染再擴大

►北部醫院累積5醫護染疫！ 指揮中心進駐成立「前進指揮所」

►案863護理師「鼻塞、咳嗽未就醫」 莊人祥：她有慢性咳嗽病史



►快訊／增6境外移入個案！美國、英國、菲律賓及緬甸入境確診

►去英國工作！50多歲男返台接受「英國專案」採陰 1/9頭痛發病確診

►「有症狀直接採檢」被疑特權？ 陳時中尷尬：狀況不同

►快訊／陳時中終於公布北部染疫醫院：是部立桃園醫院