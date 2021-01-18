快訊／陳時中終於公布北部染疫醫院：是部立桃園醫院

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中不慎口誤把部立桃園醫院說出來。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

北部醫院院累積5名醫護染疫，因應院內感染擴大，指揮中心啟動6點防治作為，將進駐醫院成立「前進指揮所」，指揮官陳時中表示，這是在中午會議中決定成立，指派醫療應變副組長王必勝擔任前進指揮官。陳時中也不小心說溜嘴，表示王中午過後就去部桃，被詢問是否不小心說出醫院名稱，他也坦言不諱，直接宣布「就是部立桃園醫院」。

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陳時中表示，前進指揮所就會由感染管控專家進駐支援，從不同醫院、不同系統角度，看醫院的SOP有哪些未盡事宜。而專家進駐前進指揮所後，能夠較快與集中檢疫所進行協調，跟指揮中心也能有明確窗口，方便做溝通協調。

陳時中另提到，該醫院目前是採「只出不進」，目前病人出去比較多，醫療人力也要隔離，該起均具共有152名醫院員工需居家隔離14天，另有46人須自主居家隔離3至7天。

部某醫院醫師照顧新冠患者後染疫（案838），護理師女友也確診（案839），成我國2例本土個案，1月15日與16日，與案838在護理站有過1小時以上接觸的護理師（案852），以及一起移除病人咽喉異物的主治醫師（案856）先後確診，引爆院內群聚。今（18）日又新增一名護理師染疫，為案856接觸者，案號863。

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