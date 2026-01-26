　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍報再發文！　暗諷張又俠：身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券

▲▼中共中央軍委副主席張又俠。（圖／路透社）

▲中共前中央軍委副主席張又俠。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

中共中央軍事第二號人物、軍委副主席張又俠及軍委委員、總參謀長劉振立24日官宣落馬，一時間消息、傳聞及謠言滿天飛，外媒各種消息人士「劇透」細節，大陸社會則是一副「雲淡風輕」的態勢，持續加強維穩。解放軍宣傳機構《解放軍報》自25日起連續刊文痛批張又俠等人，今（26）日更暗諷，「身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券。」象徵落槌定調兩人的最終結局。

▲解放軍報再發文暗諷「身份沒有豁免權」。（圖／翻攝解放軍報）

▲解放軍報再發文強調「身份沒有豁免權」。（圖／翻攝解放軍報）

《解放軍報》今（26）日在頭版以大版面刊文，以「永遠吹響衝鋒號」為題，透過重回歷史現場的「教訓」，回憶解放軍自1950年代後的「反腐鬥爭」經驗，持續為張又俠、劉振立案的「軍隊反腐」展現出官方「態度」。

據了解，張又俠之父張宗遜為中共開國上將，是大陸國家主席習近平之父習仲勳的老戰友，張又俠和劉振立皆曾在中越戰爭及之後的兩山戰役中立下戰功，在解放軍中不僅級別高，聲望也是金字塔頂端的存在。

然而，文章中以1951年的解放軍陸軍反腐案為例。同樣是寒冷的冬日，同樣是兩名「貪官」，是從土改、抗戰到國共內戰有立下戰功的劉青山、張子善二人，被認為因貪污腐化、蛻化變質，在河北保定遭到公審嚴懲，這也是中共黨史極為有名的「三反運動」代表性案件。

▲▼《反國家分裂法》20周年座談會，中共中央軍委委員劉振立。（圖／記者任以芳攝）

▲中共中央軍委委員劉振立。（圖／記者任以芳攝）

話鋒一轉，文章提及進入新時代後，習近平和中共中央以「得罪千百人、不負十四億」的使命擔當，以「刮骨療毒、壯士斷腕」的堅定決心，將一批隱藏很深的「老虎」連根拔起，眾多啃食群眾和官兵利益的「蒼蠅」被嚴厲懲處，「反腐力度之大、決心之堅、成效之顯前所未有。」

文章還特別提到「科技賦能」，尤其是「軍事採購智能監督系統」，與一段時間以來的解放軍反腐行動在「裝備」和「後勤」高官被「處理」，似乎有著千絲萬縷的關係。

文章強調，解放軍在短短三年內能推翻國民黨反動統治，與「去腐生肌」的良性循環有關，「在強軍興軍的重要歷史關口，及時剜掉毒瘤隱患，是為強固軍魂排雷清障，是為強軍打贏奠基加固。」

01/24 全台詐欺最新數據

404 2 2802 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

攀登前一晚也吃鼎泰豐　霍諾德特愛「巧克力小籠包」：狂吃8顆
孫生媽偷精品包被逮　辯「眼睛剛開刀看不到」
拒選舉！爬101掀模仿效應　賈永婕喊話放棄：愚蠢又不帥
北海道大雪癱瘓！新千歲機場人潮塞爆　JR復駛排隊人龍100公
Keanna爆料錄音室「抽大X做愛」　陳芳語怒告吞敗

日本首相高市早苗先前在國會的「台灣有事」發言引發北京當局不滿，日中關係降入冰點，而在日中局勢惡化的情況下，高市早苗26日表示，考慮與中國國家主席習近平進行直接對話的可能性。

張又俠劉振立軍隊解放軍共軍中共反腐解放軍報習近平大陸軍武

