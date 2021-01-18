去英國工作！50多歲男返台接受「英國專案」採陰　 1/9頭痛發病確診

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增7例確診個案，1例為本土案、6例為境外移入案，分別自美國、英國、菲律賓及緬甸入境。其中，案860為瑞典籍50多歲男性，去年12月赴英國洽公，今年1月3日返台，入境後至集中檢疫所檢疫，4日接受「英國專案」採檢為陰性，9日出頭痛症狀，16日再接受採檢於今日確診。

案860為瑞典籍50多歲男性，於臺灣工作，去(2020)年12月3日赴英國洽公，今年1月3日返臺，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫；1月4日接受「英國專案」採檢，結果為陰性；個案曾於1月9日出現頭痛症狀，1月16日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。因個案檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心統計，截至目前國內累計137,512例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含135,321例排除），其中862例確診，分別為762例境外移入，61例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、756人解除隔離、99人住院隔離中。

【你可能也想看】

►快訊／再增1護理師染疫！ 北部醫院院內感染再擴大

►再增1護理師染疫「曾和案856接觸」 鼻塞、咳嗽「陰轉陽」確診

►北部醫院累積5醫護染疫！ 指揮中心進駐成立「前進指揮所」

►案863護理師「鼻塞、咳嗽未就醫」 莊人祥：她有慢性鼻炎



►「有症狀直接採檢」被疑特權？ 陳時中尷尬：狀況不同

►快訊／陳時中終於公布北部染疫醫院：是部立桃園醫院

►案856不是新冠主治醫！陳時中談「周玉蔻爆料」：交法治研議