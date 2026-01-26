照X光閉眼「下面怪怪的」　睜眼竟在錄影！牙助6年偷拍數百女病患

▲ 多名女性看牙醫遭偷拍。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓仁川一名31歲牙醫助理長達6年來利用職務之便，在X光檢查室內偷拍數百名女性患者，累計犯案次數高達449次，今法院二審改判緩刑，引發爭議。

綜合《News1》等韓媒，仁川地方法院刑事上訴庭26日針對涉案男子A某做出判決，改判有期徒刑1年6個月、緩刑3年，並須接受40小時性暴力治療課程。相較一審實刑判決，二審法官考量被告為初犯且坦承犯行，加上已和5名被害人達成和解，另賠償6名提告求償的受害者，因此予以減刑並給予緩刑。

A某自2018年起在仁川市南洞區一間專門拔智齒的牙科診所擔任牙醫助理，利用為患者進行X光攝影的機會，在檢查室持手機偷拍女性身體私密部位，相簿裡還發現在公車站偷拍其他女性的照片。調查更發現，他2018年12月曾對一名酒醉昏睡的被害人犯下強制猥褻。

他的犯行於去年7月被揭發，當時一名20多歲女性患者前往診所拔智齒，拍攝X光過程中，A某要求她閉上眼睛。患者向警方陳述，「當時腿部附近有奇怪的感覺，睜開眼睛便發現他正用手機錄影」，當場查看他的手機相簿後，不僅找到自己被偷拍的影像，還有其他受害者的不雅照。

A某在審理期間提交7次悔過書請求從輕量刑，但眾多被害人自案發之初便遞交請願書，要求法院嚴懲。一審法官認為犯案次數極多且手法惡劣，因此判處實刑；二審卻以和解為由改判緩刑，讓A某當庭獲釋，引發外界質疑。