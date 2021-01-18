「有症狀直接採檢」被疑特權？　陳時中尷尬：狀況不同

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近期都戴口罩開記者會，自己也透露有不適症狀，曾經做過採檢，但由於現在醫院擴大採檢都要等待，外界質疑為何陳時中疑似有特權？對此，陳時中尷尬沈默幾秒後回應「狀況不同，就是照流程。」

陳時中在上週六表示，自己並非第一次採檢，先前有一次病得很厲害，也有採檢，採檢過程當然也很不舒服，還好這次不是流感或新冠，而只是一般的感冒。他笑道，雖然病毒陰陰陽陽，但可能性很低，有症狀採檢發病前一定會驗出來，但自己還是盡量戴上口罩，也警告同仁別靠自己太近。

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而對於醫院擴大採檢，目前還有近百名醫護等在採檢中，陳時中則已做完採檢，有網友認為「陳時中有特權？」對此，陳時中沈默幾秒後，攤攤雙手回應「狀況不同，就是照流程，要付錢我就付。」

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