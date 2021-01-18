案856不是新冠主治醫！陳時中談「周玉蔻爆料」：交法治研議

記者趙于婷／台北報導

北部某醫院院內群聚感染再擴大！今再宣布1名護理師確診（案863），為案856接觸者，指揮官陳時中今也宣布案856接觸者，其中接觸病患和陪病者還有43名檢驗中，院內員工有94名檢驗中，其他接觸者還有19名採檢中。案856負責病房和案863一樣，陳時中也證實「案856醫師不是負責照顧新冠患者。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

案856為本國籍30多歲男性，與案838為同一醫院醫師，1月10日工作時曾與案838接觸，兩人都有戴口罩，而案856在1月11日採檢結果為陰性，之後二採是陽性。

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陳時中說明，案856醫院接觸病患和陪病者有45名（2名陰性），43名檢驗中；院內接觸員工有94名，目前都在檢驗中；社區接觸者中，3名家人已經採檢陰性，其他接觸者還有19名採檢中。

而針對案856相關症狀，陳時中昨曾表示，該醫師有長期慢性鼻炎，但很難做臨床判斷，是否是醫院環境感染，「我不敢說完全沒有，但是目前沒有證據是環境感染引起的。」

北部某醫院院內群聚為1醫師照顧新冠患者後染疫（案838），護理師女友也確診（案839），成院內感染首2例本土個案，1月15日與16日，與案838在護理站有過1小時以上接觸的護理師（案852），以及一起移除病人咽喉異物的主治醫師（案856）先後確診，正式引發院內群聚。指揮中心已緊急要求有任何可能的接觸者停止上班，未來也會對密切接觸者定義再檢討。

而針對名嘴周玉蔻在節目上透露案856是新冠患者的主治醫師，陳時中表示，案856傳給案863是根據疫調，856醫師負責的病房也是案863負責的病房，工作上重疊性很高，「上次沒匡列出來，因為856不是我們的案子，等於856發現之後重新疫調，匡列了863，檢驗就是陽性。這個醫師是另外一科的醫師，他沒有負責負壓隔離病房裡面新冠肺炎的病人。」媒體追問，如果案856沒有負責新冠病患，周玉蔻說出的是否為傳播謠言？陳時中回應「一樣會有新聞監測，相關問題就交給法治研議。」

▲案856接觸者。（圖／指揮中心提供）

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