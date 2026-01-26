甘肅5.5級地震！水晶吊燈如海盜船狂甩…居民嚇歪：1月太多次了

記者廖翊慈／綜合報導

甘肅甘南州迭部縣26日14時56分，迭部縣發生規模5.5地震，震源深度10公里，震央距離縣城僅約3公里，甘肅、陝西、四川等多地出現明顯震感。多位居民曬出，家中水晶吊燈如海盜船般擺盪的畫面，落下的玻璃讓家中一片狼藉。

據《中國地震台網》報導，地震發生後約2小時內，官方暫未接獲人員傷亡或房屋倒塌通報，僅有部分房屋出現裂縫，震區電力、供水及通訊系統均維持正常運作。當地通報，唯一通報的險情為迭部縣天建小區因地震導致電梯故障，2人受困，已由消防人員順利救出。

▲甘肅迭部縣發生規模5.5地震。（圖／翻攝自微博）

甘肅省消防救援總隊表示，地震發生後已緊急調派甘南州支隊20車120人、蘭州市支隊24車120人、臨夏州支隊10車60人趕赴震央地區，並攜帶3000多件救援裝備展開巡查，重點防範山區可能出現的滑坡、落石等次生災害。

中國地震局同步啟動四級應急響應，提前預置帳篷、棉被等安置與保暖物資，以因應後續可能出現的避難需求。

▲多人逃到大街上。（圖／翻攝自微博）

震感方面，多地民眾回報明顯搖晃。報導指出，蘭州市區部分高樓吊燈劇烈晃動，陝西西安、四川成都、綿陽、廣元等地居民也表示感受到床鋪晃動、短暫眩暈感，部分地區手機地震預警系統同步發出警示。

相關影片畫面迅速引起熱議，並衝上微博熱搜總榜第一名。不少居民直呼，「甘肅這個月已經發生太多次地震了」、「現在警報一響，高樓層的都馬上躲進桌下了」、「西安震感明顯，七樓，以為我的心臟在晃，晃了好幾次」。