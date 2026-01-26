日14歲少女濫藥當街抽搐！東京1處成逃家聚集地　她持600顆安眠藥

▲日本青少年藥物過量問題氾濫，警方已在歌舞伎町區域加強取締。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本東京警視廳17日及24日兩天針對新宿歌舞伎町「東橫」等區域執行夜間大規模取締行動，共計查獲32名深夜在外遊蕩的未成年少年少女，有4人疑似藥物過量，其中一名14歲女國中生當場痙攣抽搐，緊急送醫搶救。另有一人包包內搜出600顆安眠藥。

根據《日本新聞網》報導，日本許多無家可歸或離家的青少年會聚集在新宿歌舞伎町「東橫」（トー横，新宿東寶大廈旁），更被統稱為「東橫小孩」（トー横キッズ）。警視廳17日與24日到此查緝，並輔導了32名少年少女。

警方表示，被查獲的32名青少年皆未經監護人同意即深夜外出。令辦案人員震驚的是，其中一名15歲女國中生的包包內竟藏有約600顆安眠藥，數量之多，相當驚人。

不僅如此，32人中有4人疑似藥物過量，其中一名來自靜岡縣的14歲國中少女因吸食藥物過量當場全身痙攣，被緊急送醫。

根據警方調查，這4名少年少女聲稱，大量服藥「可以忘記討厭的事情」。

警視廳已將調查重點放在藥物取得管道上，同時宣布將在相關區域加強夜間巡邏及勸導工作，針對在歌舞伎町周邊聚集的未成年人進行更密集的查緝與關懷輔導。