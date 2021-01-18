北部醫院累積5醫護染疫！　指揮中心進駐成立「前進指揮所」

記者嚴云岑／台北報導

北部某醫院再增1名護理師染疫，為案838等人之同醫院護理師，1月12日曾接受採檢結果為陰性，1月14日、15日陸續出現鼻塞及咳嗽症狀，因匡列為案856接觸者，於昨日再次採檢並於今日確診。該院累積5名醫護染疫，因應院內感染擴大，指揮中心啟動6點防治作為，將進駐醫院成立「前進指揮所」。

因應本起院內感染事件，指揮中心針對該醫院啟動下列防治作為：

1. 指揮中心人員進駐醫院成立「前進指揮所」。

2. 將確診個案曾活動之病房關閉，病房內病人安排一人一室進行隔離；個案活動空間清空消毒，待環境採檢確認安全後再啟用。

3. 清空相關樓層，區域嚴格管制。

4. 安排專家進駐，針對醫院之感染管制措施等防治作為給予指導及協助。

5. 全院患者只出不進；取消探病，陪病僅限1人且須實名制。

6. 加強宣導醫院員工落實自主健康管理，若發現有輕微症狀應第一時間通報，並依指示回院就醫，不可自行就醫。

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▲因應北部醫院感染事件新增1例確診，指揮中心持續強化醫院防治作為。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心統計，截至目前國內累計137,512例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含135,321例排除)，其中862例確診，分別為762例境外移入，61例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、756人解除隔離、99人住院隔離中。

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