案863護理師「鼻塞、咳嗽未就醫」　莊人祥：她有慢性咳嗽病史

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布新增一例案863，該醫院也累計5名醫護確診。指揮中心也透露，案863有慢性咳嗽病史，所以並沒有就醫，第一次採檢陰性，之後出現鼻塞及咳嗽症狀，因匡列為案856接觸者，再次採檢確診。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，案863有慢性鼻炎，沒有就醫。（圖／指揮中心提供）

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案863是案838等人的同醫院護理師，1月12日曾接受採檢結果為陰性，1月14日、15日陸續出現鼻塞及咳嗽症狀，因匡列為案856接觸者，於昨（17）日再次採檢並於今日確診。

而針對案863曾有鼻塞和咳嗽症狀，發言人莊人祥坦言，該護理師本身就有慢性咳嗽病史，所以她沒認為這是一個症狀，所以並沒有就醫。另外，針對案856足跡，莊人祥僅簡單表示，該醫師活動地點大多在醫院和家裡，所以並沒有到外面趴趴走。

由於現在院內感染疫情擴大，陳時中也回應「一開始有講會用更嚴謹態度看待，希望這次可以比上次更精進，疫情發展比以前迅速，從第一例染病到發病時間，都比以前快，可以發現相關發病日和可能接觸日時序都很短，所以的確有點擔憂。」



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