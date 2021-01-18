不小心脫口說「部桃」　陳時中：這名字在腦中盤旋一個禮拜了

記者趙于婷／台北報導

北部某醫院院內感染擴大，目前累計5名醫護感染，陳時中原先堅持不公布是哪家醫院，但今在記者會上不小心脫口說出醫院名字，隨後也就大方承認是部立桃園醫院。陳時中也坦言「這個（醫院）名字一個禮拜都在腦海中盤旋，因為天天都要接觸相關資料，不自主就講出來了，這時候讓大家明白也好。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中今宣布，指揮中心人員進駐醫院成立「前進指揮所」，由醫療應變組副組長王必勝負責，專家諮詢小組召集人張上淳也天天到該醫院報到，協助處理管控問題。而談到王必勝，陳時中也不小心脫口講出「他中午過後去部桃。」

現場媒體也接著提問「部長已經脫口說出醫院名，是不是就可以公布了？」陳時中原先質疑自己是否真的說溜嘴，經過現場大家點頭確認後，他也證實「就是部立桃園醫院。」

陳時中說，這個名字一直在腦海中盤旋，很難不說出來，很多情況天天都要接觸，看這些案例、時間序、病房序等，不自主講出來，「不講大家也知道，這時候讓大家明白也是好的。」

而針對醫院匡列隔離者眾多，陳時中也坦言，匡列當然很多，所以做分層管理，已經一個禮拜只出不進，今天下午還會持續匡列，還要衡量病室怎麼做安排，現在避免擴大還是最重要的，要做好積極隔離，門診量能都沒有問題，做調整的主要是住院那部分，所以還是沒考慮要封院。

【你可能也想看】

►快訊／再增1護理師染疫！ 北部醫院院內感染再擴大

►再增1護理師染疫「曾和案856接觸」 鼻塞、咳嗽「陰轉陽」確診

►北部醫院累積5醫護染疫！ 指揮中心進駐成立「前進指揮所」

►案863護理師「鼻塞、咳嗽未就醫」 莊人祥：她有慢性咳嗽病史



►快訊／增6境外移入個案！美國、英國、菲律賓及緬甸入境確診

►去英國工作！50多歲男返台接受「英國專案」採陰 1/9頭痛發病確診



►「有症狀直接採檢」被疑特權？ 陳時中尷尬：狀況不同

►快訊／陳時中終於公布北部染疫醫院：是部立桃園醫院

►案856不是新冠主治醫！陳時中談「周玉蔻爆料」：交法治研議