快訊／再增1護理師染疫！　北部醫院院內感染再擴大

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

北部某醫院院內感染擴大，再增1名護理師染疫，為案838等人之同醫院護理師，1月12日曾接受採檢結果為陰性，1月14日、15日陸續出現鼻塞及咳嗽症狀，因匡列為案856接觸者，於昨日再次採檢並於今日確診。

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北部某醫院醫師照顧新冠患者後染疫（案838），護理師女友也確診（案839），成我國2例本土個案，1月15日與16日，與案838在護理站有過1小時以上接觸的護理師（案852），以及一起移除病人咽喉異物的主治醫師（案856）先後確診，正式引發院內群聚。指揮中心已緊急要求有任何可能的接觸者停止上班，未來也會對密切接觸者定義再檢討。

目前確診的個案，均是被案838所傳染，在1月12確診後，指揮中心先匡列468名接觸者採檢，截至1月17日，已有2人染疫，案852共匡列80人須居家隔離，其中包括40名護理人員與26名醫師，還有14名其他接觸者。案856則是在昨日確診，接觸者人數待匡列。

另外，指揮中心也針對案852同住家人，以及到訪的診所藥局人員共10人進行採檢，均為陰性。至於13名密切接觸者與41名非密切接觸者，均由指揮中心採檢中。案838第一圈匡列的468人中，有265人被要求二採，已採檢的225人中，驗出1人陽性，餘下40人檢驗結果今（18）日出爐。

▲醫院員工居家隔離人數。（圖／指揮中心提供）

▲案856接觸者檢驗。（圖／指揮中心提供）

▲案852、案839接觸者檢驗。（圖／指揮中心提供）

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