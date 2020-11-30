快訊／若換掉「豬內臟地毯」恐要一百多萬　林志嘉：一定要求賠償

▲因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議，國民黨立委潑豬內臟杯葛施政報告。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

上週五立法院舉行院會，國民黨為杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，朝民進黨立委、蘇貞昌丟擲「豬內臟」。立法院秘書長林志嘉30日受訪時表示，議場地毯已找清潔公司清洗、消毒，並將向國民黨團要求賠償，「如果只是清洗、消毒，不用換地毯，大約是5、6萬元，如果要換地毯就要一百多萬。」

立法院上周五召開院會，民進黨為讓行政院長蘇貞昌順利上台施政報告，變更議程取消國是論壇，引發國民黨立委質疑立法院長游錫堃主持議事不中立，國民黨立委、司法法制委員會召委李貴敏30日邀請立法院秘書長林志嘉列席報告。

對於國民黨指控上週跳過國是論壇違反議事規則，林志嘉表示，如果國是論壇期間有黨團佔領主席台就無法進行，這次國民黨杯葛12次，有6次國是論壇沒舉行，「原則上就盡量要求各黨團能讓我們進行國是論壇，如果他們執意佔領主席台，那就沒辦法進行，兩黨都是一樣，只要有一黨佔據9點到10點的主席台，國是論壇就是無法進行。」

國民黨團在議場內丟豬內臟，殘留的臭味恐不易消除。林志嘉表示，總務處上週已找清潔公司清洗，週六、週日也特別消毒，目前還在進行中，如果沒留下任何味道，就不用更換地毯。

媒體追問是否向破壞的黨團要求賠償，林志嘉說，「對，一定會向他們要求賠償，哪個黨團做的就要負責賠償」，至於賠償金額，林志嘉則表示，如果只是清洗、消毒不用換地毯，大約是5、6萬元，如果要換地毯就要一百多萬。

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