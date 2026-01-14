1.25兆僅3500億買軍武　黃國昌曝軍火商下周來台搶食兆元大餅

▲民眾黨主席黃國昌召開訪美說明記者會。（圖／記者黃克翔攝）



民眾黨主席黃國昌日前率團快閃訪問美國華府20小時，今（14日）清晨返台後，上午召開記者會說明。黃國昌說，根據美國國務院正式聲明，1.25兆裡面所納入的5項軍購案，金額大概3500億左右，其他不涉及軍事採購，但內容是什麼他也不知道；他還透露，有軍火商下禮拜要率團來台灣搶食這1.25兆的大餅，台灣人民看在眼中的感受是什麼？

黃國昌說，民眾黨與很多民眾共同的心聲是，這1.25兆到底要買什麼？民眾黨第一次知道這消息，跟所有國人一樣是從賴清德投書美國《華盛頓郵報》，也不知道要拿來買什麼東西。直到12月17日美國國務院透過正式聲明，公開會在1.25兆裡面所納入的5項軍購案；但這5項加起來的金額大概3500億左右。

此外，黃國昌也提到，去年12月17日美國國務院公布後，18日就有美國軍火商在台灣媒體放話，稱「各主要黨派領袖都有聽取到相關的說明，包括尚未被通知的軍售項目」。黃說直言，看了這樣的媒體報導，完全沒有辦法接受。

「12月18日各黨派領袖都有聽取到相關的說明，包括尚未被通知的軍售項目，誰說的？胡說八道，我到今天都沒有聽到相關說明。」黃國昌指出，同樣的軍火商，下禮拜要率團來台灣搶食這1.25兆的大餅，台灣人民看在眼中的感受是什麼？

黃國昌指出，1.25兆不是全部用在對美軍事採購，是這次去的一個很重要目的，裡面哪些是美方認為台灣面對中共侵犯時，是台灣真的需要的東西？有一定比例不涉及對美軍事採購，涉及什麼其他東西老實講他也不知道，沒有人知道，可能只有賴清德才知道，可能有一些軍火商掮客知道。

黃國昌說，那天有在跟戰爭部跟國務院會面時，有直接提出相關媒體的報導，「講這種話的人跟美國政府有沒有關係？他們鄭重澄清說這個人跟美國政府一點關係都沒有」。

另外，針對軍購項目遲延交貨的問題，黃國昌表示，此次也得到美方正面回應，「知道問題在哪裡，承諾會盡力改善」。

但黃國昌提到，美國國務院這次公布的HIMARS海馬斯40.5億美元採購案，要買82套，其實這是續購，之前台灣的國防預算已經買了28套、現在只到了11套，接下來還要添購82套，「我們當然會關心台灣需要幾套，因為除了美國以外，這次添購82套，台灣將成為除了美國以外，全世界擁有最多HIMARS海馬斯系統的國家」。

黃國昌說，依照目前產製的速度，過去買28套到了11套，還沒有到的、接下來採購的，什麼時候會到？這都跟即時充實台灣國防有高度關係，這也是民眾黨訪美團在會議上提出非常具體的問題。

