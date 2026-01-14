快訊／蔡易餘大勝黃榮利26個百分點　民進黨下週提名參選嘉義縣長

▲民進黨公布嘉義縣長初選民調結果。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨佈局2026縣市首長大選，嘉義縣、台南市、高雄市本週開始執行初選民調，根據民進黨中央抽選結果，嘉義縣是第二個執行初選民調的選區，而經過昨晚民調調查，樣本數已經足夠，民進黨今（14日）稍早公布民調結果，蔡易餘獲64.8135%支持度輾壓對手黃榮利38.1949%，確定初選勝出。民進黨表示，根據民調結果最高的是蔡易餘，下週報請中執會提名通過。

根據民調結果，若對上假想敵、國民黨可能推派的立委王育敏，蔡易餘在三份民調中都拿下63%以上支持度，對上王育敏13至15%；黃榮利則是三份民調拿下37至39%支持度，對上王育敏15至18%，最終民調結果，蔡易餘以64.8135%對上黃榮利38.1949%，輾壓式勝出。

民進黨表示，2026年直轄市長暨縣市長提名初選民調作業，今秘書長徐國勇指派副秘書長何博文全程和兩位候選人代表一起開封，同時將民調資料光碟與民調統計結果，簽名後一併給在場兩位候選人代表。過程完全公開、公正，公平，且全程錄影。

民進黨發言人韓瑩表示，2026年嘉義縣長初選民調結果，稍早在兩位候選人代表出席下開封民調，2位候選人中，民調領先、數字最高的是蔡易餘委員，下週報請中執會提名通過。

