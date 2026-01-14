　
「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 魏金超被判處16年8個月徒刑。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍25歲華裔水兵魏金超（Jinchao Wei，音譯）因向中國政府出售敏感軍艦情報，近日被判處16年徒刑。調查發現，他的母親不僅知情，還積極唆使他繼續替中國情報單位工作。

根據《紐約郵報》，美國司法部12日宣布，出生於中國的魏金超在聖地牙哥聯邦法院被判處200個月監禁。他在2022年3月至2023年8月的18個月期間，透過加密通訊軟體向中國軍情官員提供美軍艦艇照片、影片、位置及武器細節，獲取逾1萬2000美元（約新台幣38萬元）報酬，相當於他海軍年薪的20%。

檢方指出，魏金超2022年2月申請美國公民身分時，透過社群媒體被這名自稱「安迪大哥」的中國官員招募。證據顯示，魏金超早就懷疑對方身分，也曾向友人吐露有個「極度可疑」的人，出價每天500美元要他「在碼頭走動」觀察停靠軍艦，也意識到「這明顯是間諜活動」。

且他的母親不但知情，還說服兒子繼續配合，深信這能讓他未來在中國政府謀得職位。中方情報官員甚至提議安排魏金超和他住在威斯康辛州的母親飛往中國面談，調查人員發現他被捕前曾上網搜尋飛往中國的航班。

副檢察長布蘭奇（Todd Blanche）嚴厲譴責，「這名現役美國海軍水兵背叛國家，危害美國國安。」魏金超在判刑前則寫信求情，承認「是的，我搞砸了」，但辯護律師主張，他以為對方只是來自國營造船公司的軍艦愛好者。目前尚不清楚他的母親是否會面臨起訴。

01/13 全台詐欺最新數據

