反萊豬看板遭噴「綠漆」　國民黨：抗爭會堅持下去

▲國民黨花蓮縣黨部反萊豬看板遭潑漆。（圖／讀者提供）

記者徐政璿／台北報導

針對國民黨花蓮縣黨部前「反萊豬、護健康」看板遭不明人士噴上綠漆，國民黨中央今（30）日聲明譴責這等非理性行為，並呼籲警方儘速調查，將違法者繩之以法。

國民黨表示，萊豬進口政策攸關公眾利益，支持與反對意見都可自由呈現，國民黨站在維護民眾健康立場，正大光明反對萊豬進口的不當決策，對照花蓮縣黨部看板遭不明人士噴漆，顯然是躲躲藏藏的不理性行為，映照出行為人心中的怯懦與心虛，國民黨表達深切譴責。

國民黨強調，蔡英文總統蠻橫開放萊豬進口，不願與人民溝通，也不敢與在野黨辯論，更無視高達7成反萊豬民意，國民黨一定會堅持反萊豬的抗爭，呼籲全民看清蔡英文政府一意孤行碾壓民意的真相。

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