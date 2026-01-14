筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭：買了兩打

▲書局架上有各式各樣的原子筆。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「這支沒人能反駁吧！」一名網友大推一款平價原子筆，狂讚「好寫、好拿又便宜」，就算弄丟也不心疼。這支筆名為 「O.B. office-ball Gel 0.5MM自動中性筆」，引發大票網友封稱「筆界CP王」，「這我有兩打，非常好用」、「當總務採購必買，便宜又好用」、「不會容易摔到就斷水」。

一名網友在Threads分享一款爆好用的原子筆，他使用一段時間後，發現好寫、好拿又便宜」，就連不見了也不會心疼，並笑虧「這沒人能反駁吧！」

原來這是「O.B. office-ball Gel 0.5MM自動中性筆」，型號200A一支15元CP值超高，有藍、紅、黑三色，尤其水性款式最為好用，讓許多上班族、學生用過後就回不去了。

▲一票網友大推OB 200A 自動原子筆0.5mm自動筆。（示意圖／記者劉維榛攝）



筆界之王！便宜耐摔、可換筆芯

底下一票網友認證，「借了就回不來了」、「我都直接買整盒」、「真的！我最喜歡用這款，也不會容易摔到就斷水」、「超好寫、順滑，經濟實惠款」、「筆界CP王」、「補習班、宮廟的最愛」、「同意！當總務採購必買，便宜又好用」、「這款水性的！便宜又好用」、「我今天才去買10支」、「更棒的是～可以替換筆芯」、「還有防滑握，這個很重要」。

也有其他網友分享好用的筆款，「『黑金剛KIN KON』這個也一支8塊，個人覺得很好寫」、「O-TORO科學筆，這支是目前我覺得最好寫的」、「其實最好寫的是IB-1007，身上有很多魚的那支」、「王華系列都很好寫」、「SKB的SB2000也很好寫」。