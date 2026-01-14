AIT回應黃國昌訪美：美國強力支持台灣　強化防衛嚇阻力的努力

▲美國在台協會處長谷立言日前與民眾黨主席黃國昌會面。（資料照／美國在台協會）



記者陶本和／台北報導

民眾黨主席黃國昌率團訪美返台後，14日舉行記者會說明出訪成果，強調此行讓他反對政院版1.25兆國防特別預算的決心更強烈，下周國防委員會機密會議後，擬將提出民眾黨版的特別預算案。對此，《ETtoday新聞雲》記者去信詢問美國在台協會（AIT），AIT回覆表示，一向定期與各政治光譜的領袖，就美台夥伴關係進行交流，「已清楚且一貫地表明，美國強力支持台灣強化防衛能力與嚇阻力的努力」。

美國在台協會（AIT）傍晚透過電子郵件回覆《ETtoday新聞雲》記者時表示，AIT一向定期與來自各政治光譜的領袖，就美台夥伴關係進行交流。AIT強調，依照一貫做法，不會對私人會談的內容加以評論，但已清楚且一貫地表明，美國強力支持台灣強化防衛能力與嚇阻力的努力。

事實上，美國在台協會處長谷立言在去年（2025年）11月26日在社群平台，就已就總統賴清德所拋出8年1.25兆國防特別預算進行評論。根據該貼文，美國在台協會當時表示，對總統賴清德所提出的新台幣1兆2500億元國防特別預算表示歡迎，強調台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，為嚇阻全球和平繁榮所面臨的空前挑戰，在國防上作出關鍵且必要的投資。

▼美國在台協會在去年11月，針對1.25兆國防特別預算表達支持態度。（圖／美國在台協會）

