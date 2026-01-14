　
地方焦點

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

▲針對中央土方新制提解方桃園穩定新舊制接軌

▲針對中央土方新制提解方，桃園市穩定新舊制接軌。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市人口日增，建案不斷推出，針對內政部土方清運新制，桃園市政府14日表示，市府13日出席內政部會議建議，中央應正視各縣市政府困境並有相關配套，避免工地土方進出引起工程進度大亂，公共工程，又或是民間建案都會受到嚴重影響。

目前中央針對土車裝設GPS的中央審驗量能不足導致的運費震盪，市府仍將全力配合會議定調之緩衝措施，優先確保開挖工地安全，與中央共同度過政策銜接期。

建管處說明，昨(13)日內政部邀集國土署、六都與新竹縣市就土方新制再協商，會議上大家共識，針對目前土方載運量能不足，導致運費暴漲問題，將有1個月的裝機與審驗緩衝期，延至115年2月底。桃園建管處莊敬權處長也說：「中央緩衝期間，桃園還是會利用已經使用多年的系統持續追蹤工地進出土的管理，讓工地穩定運作。」

莊處長表示，桃園市已經有9年土石方流向數位追蹤的經驗，合格的GPS土方車輛近3000輛，技術運作成熟，資料可以介接環境部的資料庫。去(114)年9月桃園已向國土署提案，卻未獲正面答覆，目前國土署的系統也無法與環境部的資料系統整合，導致原先在桃園已通過審驗的車機，必須重新辦理國土署審驗。

桃園市政府在營建土石方管理早已透過數位管理超前部署，也樂見中央正視全國土石方的統一管理，惟轉軌必須考量行政能量與產業衝擊。桃園會盡力配合中央目前的車機審查，協助業者平穩銜接新制，推動城市發展。

01/13 全台詐欺最新數據

554 3 6163 損失金額(元)

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

中央土方新制解方桃園新舊制接軌

