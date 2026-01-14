　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表

▲▼民眾黨訪美團返台記者會-陳智菡。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡出席民眾黨訪美團返台記者會。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌率團快閃華府20小時後返台，今（14日）上午召開記者會掀起不少討論。民眾黨團主任陳智菡今中午接受專訪時說，此行是雙向溝通，美方不僅展現高度誠意，在短短一天內媒合並接見了5個負責對台戰略佈局與亞太事務的重要部會。陳也透露，儘管不是和總統賴清德的說法百分之百一致，但美方確實有提到類似中共在2027年做攻台準備的說法。

陳智菡與民眾黨前副秘書長許甫今（14）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪。談到訪美行，陳智菡說，在與多個部會拜訪的溝通當中，美方也表達希望兩岸之間可以有溝通，不希望大家都不講話，美方認為維持區域和平穩定是多方的責任，且樂見兩岸直接進行對話。她認為，這是一個很重要的參考，除了政府對政府，政黨對政黨之間，也應有多重溝通的可能性。

關於1.25兆軍購預算，陳智菡質疑，其必要性與項目透明度，並舉烏克蘭為例，烏軍一星期就消耗掉美軍一整年生產的海馬士火箭，雖然武器採購預留妥善率是合理的想法，但M1A2等裝備到底適不適合台灣，是否要讓台灣變成焦土戰、打巷戰。

陳智菡認為，這完全跟現在的戰略思考與邏輯不一樣，民進黨不能整天都說是「國防機密」，適度的國會監督極重要。

陳智菡點出，這趟訪美行程讓民進黨、側翼非常緊張，人還沒回來，民進黨就不停放風酸民眾黨誰都見不到，甚至連去AIT總部頂樓俯瞰風景都被側翼抹黑是在購物大樓拍照。她強調，側翼的攻擊是為了抹殺立法委員國會監督的正當性，但這次跑一趟，美方明確表示「國會監督是必要」的，且美方也會去跟民進黨溝通，執政黨應該來跟國會說明。

針對1.25兆特別條例的處理，陳智菡明確表示「沒有照單全收」，完整的清單必須先送進國會審議，不能像民進黨過去送進來那種一張A4雙面的薄薄版本，就要取人民1.25兆的民脂民膏。目前行政院的版本，立法院民眾黨團是不會採用的，必須等報告完、看過清單並確認必要性後，民眾黨團才會送出自己版本的條例，並載明編列金額、年期與到貨時間。

陳智菡表示，民眾黨帶出去的訊息很清楚，就是要讓美方瞭解民進黨遮掩了很多事情，這點非常重要且不容被曲解，美方也會去跟民進黨說，為了不要讓台灣人誤會，所以民進黨政府必須進國會來報告。

陳智菡指出，最快時間就是下週，雖然下週三、週四受限於總統賴清德彈劾案的審查會，可能僅剩禮拜一有機會，且民進黨可能又會故意延後，但無論如何，必須等到報告完畢，在審閱合理的部分後，民眾黨團才會提出自己的特別條例版本。她強調，「對於目前民進黨政府的版本，民眾黨是沒辦法接受的」。

01/12 全台詐欺最新數據

美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表

民眾黨自提國防特別條例版本　國民黨團：立場沒變持續與美溝通

民眾黨自提國防特別條例版本　國民黨團：立場沒變持續與美溝通

民眾黨主席黃國昌昨日結束訪美行程，今（14日）受訪時表示，民眾黨團反對行政院版本，民眾黨團將自提版本。國民黨團表示，軍購及總預算立場從未改變，政府必須如實編列軍人加薪及警消所得替代率停扣預算，總預算才有付委審查的可能。與國際社會溝通，尤其與美方溝通事宜，黨中央與立法院黨團會密切溝通及合作，若有進一步的進度，會第一時間向全民報告。

賴清德呼籲朝野順應廣大民意　儘速排審總預算、國防特別條例

賴清德呼籲朝野順應廣大民意　儘速排審總預算、國防特別條例

直言黃國昌訪美後軍購付委審查不遠　黃揚明：美國出手沒什麼不能搞定

直言黃國昌訪美後軍購付委審查不遠　黃揚明：美國出手沒什麼不能搞定

黃國昌稱透過美國務院才知3000億軍購　綠打臉：去年就公告

黃國昌稱透過美國務院才知3000億軍購　綠打臉：去年就公告

陳智菡嗨喊黃國昌赴美「民進黨嚇到要報告軍購」　但議程上週就確定

陳智菡嗨喊黃國昌赴美「民進黨嚇到要報告軍購」　但議程上週就確定

