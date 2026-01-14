軍購只需3千億？國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件

▲國防部14日表示，在立法院完成特別條例審查、通過核賦的特別預算金額以前，仍無法公開具體項量與金額。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

針對1.25兆國防預算特別條例，民眾黨主席黃國昌今（14日）開記者會表示，只有部分用於對美軍購，實際涉及軍購的僅有5項，合計約3000億元。對此，國防部回應，該條例草案主要包括防空、反彈道及反裝甲飛彈等七大分類，其中含海馬士多管火箭系統在內等5項，美方已進行知會國會程序，另仍有4項軍購案正加速內部審查。另外，有關國防部長顧立雄19日將到立法院外交國防委員會專報該特別條例，國防部說，在立法院完成特別條例審查、通過核賦的特別預算金額以前，仍無法公開具體項量與金額。

黃國昌11日臨時宣布率團赴美國華府，與美政府部門面對面會談1.25兆軍購案及台美關稅。黃國昌14日返抵國門並召開記者會表示，根據美國國務院正式聲明，1.25兆裡面所納入的5項軍購案，金額大概3500億左右，其他很大比例不是對美採購，但內容是什麼他也不知道。

對此，國防部14日下午表示，因應中共近年對我複合式威脅，國防部規劃以軍購、商購及國內產製等獲得管道，自2026至2033年間，編列最高上限1.25兆元經費，籌購精準火砲等七類裝備，其中國內產製部分約3000餘億元，其餘為對外採購，所謂「對美軍購只需3000億」並非事實。



國防部說明，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」主要包括「防空、反彈道及反裝甲飛彈」等七大分類，其中「M109A7自走砲」、「海馬士多管火箭系統」、「ALTIUS反甲型無人機飛彈系統」、「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」等5項，美方已進行知會國會程序；另仍有4項軍購案正加速內部審查。

另外有關立法院外交國防委員會召委王定宇安排國防部長顧立雄19日到立法院就1.25兆國防預算特別條例進行專報，主題為「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例規劃執行案項」，全程採秘密會議形式。

國防部指出，國防部對相關品項規劃，均經過縝密、科學分析；惟具體項量與金額，在立法院完成特別條例審查、通過核賦之特別預算金額以前，仍無法公開，故將以機密會議方式，向立法院外交及國防委員會實施專報。

▼美國政府於美東時間上月17日，就國軍8案約111億美元（約3500億新台幣）對台軍售案，進行「知會國會」程序，《ETtoday新聞雲》彙整8項軍售案內容。（圖／記者陶本和製表、並以AI協助）