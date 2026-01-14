　
政治

軍購只需3千億？國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件

▲國防部14日表示，外觀▼（圖／記者呂佳賢攝）

▲國防部14日表示，在立法院完成特別條例審查、通過核賦的特別預算金額以前，仍無法公開具體項量與金額。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

針對1.25兆國防預算特別條例，民眾黨主席黃國昌今（14日）開記者會表示，只有部分用於對美軍購，實際涉及軍購的僅有5項，合計約3000億元。對此，國防部回應，該條例草案主要包括防空、反彈道及反裝甲飛彈等七大分類，其中含海馬士多管火箭系統在內等5項，美方已進行知會國會程序，另仍有4項軍購案正加速內部審查。另外，有關國防部長顧立雄19日將到立法院外交國防委員會專報該特別條例，國防部說，在立法院完成特別條例審查、通過核賦的特別預算金額以前，仍無法公開具體項量與金額。

黃國昌11日臨時宣布率團赴美國華府，與美政府部門面對面會談1.25兆軍購案及台美關稅。黃國昌14日返抵國門並召開記者會表示，根據美國國務院正式聲明，1.25兆裡面所納入的5項軍購案，金額大概3500億左右，其他很大比例不是對美採購，但內容是什麼他也不知道。

對此，國防部14日下午表示，因應中共近年對我複合式威脅，國防部規劃以軍購、商購及國內產製等獲得管道，自2026至2033年間，編列最高上限1.25兆元經費，籌購精準火砲等七類裝備，其中國內產製部分約3000餘億元，其餘為對外採購，所謂「對美軍購只需3000億」並非事實。

國防部說明，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」主要包括「防空、反彈道及反裝甲飛彈」等七大分類，其中「M109A7自走砲」、「海馬士多管火箭系統」、「ALTIUS反甲型無人機飛彈系統」、「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」等5項，美方已進行知會國會程序；另仍有4項軍購案正加速內部審查。

另外有關立法院外交國防委員會召委王定宇安排國防部長顧立雄19日到立法院就1.25兆國防預算特別條例進行專報，主題為「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例規劃執行案項」，全程採秘密會議形式。

國防部指出，國防部對相關品項規劃，均經過縝密、科學分析；惟具體項量與金額，在立法院完成特別條例審查、通過核賦之特別預算金額以前，仍無法公開，故將以機密會議方式，向立法院外交及國防委員會實施專報。

▼美國政府於美東時間上月17日，就國軍8案約111億美元（約3500億新台幣）對台軍售案，進行「知會國會」程序，《ETtoday新聞雲》彙整8項軍售案內容。（圖／記者陶本和製表、並以AI協助）

▼美國政府於美東時間12月17日，就國軍8案約111億美元（約3500億新台幣）對台軍售案，進行「知會國會」程序，《ETtoday新聞雲》彙整8項軍售案內容。（圖／記者陶本和製表、並以AI協助）

01/13 全台詐欺最新數據

誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差
「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕
快訊／高雄驚見35歲乾屍　坐姿詭異臉部模糊
曾總親揭！「美職兩大戰力」228報到
代表台灣出賽！澳網奪亞軍成大驚奇　粉專感動：她沒有白來

黃國昌要提民眾黨版國防特別條例　徐國勇預測：不會超過政院版範疇

黃國昌要提民眾黨版國防特別條例　徐國勇預測：不會超過政院版範疇

民眾黨立委黃國昌閃電訪美後返台，並於今（14）日召開記者會說明，1.25兆的國防特別條例有相當高比例不是對美軍購，民眾黨會自提版本。對此，民進黨祕書長徐國勇表示，要談這個AIT就可以談了，不曉得他見誰、說什麼，要提法案也可以，為何不早提，要在程序委員會6、7次封殺？徐也預測，黃國昌提的法案版本，大概也不會超過行政院範疇。

民眾黨18日辦政策綱領記者會　將公布「4核心、9綱領、36主張」

民眾黨18日辦政策綱領記者會　將公布「4核心、9綱領、36主張」

美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表

美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表

直言黃國昌訪美後軍購付委審查不遠　黃揚明：美國出手沒什麼不能搞定

直言黃國昌訪美後軍購付委審查不遠　黃揚明：美國出手沒什麼不能搞定

黃國昌稱透過美國務院才知3000億軍購　綠打臉：去年就公告

黃國昌稱透過美國務院才知3000億軍購　綠打臉：去年就公告

1.25兆特別預算國防部黃國昌立法院顧立雄

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

