溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，下周二強冷空氣抵達，下周三至下周五強冷空氣盤據，目前歐洲模式模擬，下周三、下周四氣溫降至最低時，符合強烈大陸冷氣團定義，本島平地最低氣溫將降至8度左右；由於屬末期模擬，應持續觀察模式調整。

▲熱帶系統發展中。（圖／NOAA）



早晚氣溫仍低

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周五各地大多晴朗穩定，天氣回暖，白天陽光下暖如春，但因輻射冷卻效應強，早晚氣溫仍低，日夜溫差很大，仍應注意穿著調整。

吳德榮說，周六、周日西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣增多，有局部短暫雨；下周一下午起冷空氣前緣南下，北部亦轉有局部短暫雨的機率，北台灣氣溫漸降；下周二北部、東半部有局部雨，強冷空氣抵達，各地氣溫續降，北台越晚越濕冷。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，菲律賓東方海面熱帶擾動周五、周六成颱機率已高達90%。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）



下周挑戰強烈冷氣團

吳德榮表示， 下周三至下周五強冷空氣盤據，北台濕冷，中南部早晚也偏冷，北部、東半部有局部雨；目前歐洲模式模擬，下周三、下周四氣溫降至最低時，符合強烈大陸冷氣團定義（台北測站≦12度），本島平地最低氣溫將降至8度左右，由於屬末期模擬，應持續觀察模式調整。

吳德榮指出，最新歐洲模式系集模擬顯示，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，周五、周六成颱的機率已高達90%，模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東打轉，並有逐漸減弱消散的現象，與1月未曾有颱風侵台的氣候資料吻合；但間接為下一波強冷空氣提供額外水氣，使得迎風面持續濕冷，降雨也更為明顯。

▼吳德榮表示，模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東打轉，並有逐漸減弱消散的現象。（圖／翻攝Weathernerds）

