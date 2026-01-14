首颱「洛鞍」最快明天生成　清晨3地低溫再探10度以下

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今年首個颱風「洛鞍」最快明天凌晨到白天生成，直接影響台灣機率低。明天清晨各地仍寒冷，桃竹苗地區有局部10度以下低溫。周五至下周日北部及東半部降雨機率增，下周二又有強烈大陸冷氣團或冷氣團南下，各地再降溫。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天輻射冷卻影響，早晚偏冷，日夜溫差大，各地多雲到晴，僅台東及恆春有零星短暫雨。另外，目前菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓最快明天凌晨到白天形成輕度颱風「洛鞍」，直接影響台灣機率低，但可能會加強東北風強度。

鄭傑仁指出，周五至下周日各地早晚偏涼，中南部日夜溫差大，降雨區域擴大，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。下周一東北季風增強，周二強烈大陸冷氣團或冷氣團南下，中部以北及宜蘭轉冷，周三各地都偏冷。

溫度方面，他表示，明天中部以北及宜蘭低溫12至14度，南部15至17度，桃竹苗有局部10度以下機率。下周二、周三冷空氣影響，中部以北、宜蘭低溫11至14度，高溫15至18度；南部及花東低溫14至17度，高溫18至24度。

鄭傑仁也說，明天及周末清晨桃園以南有霧或低雲，恐影響能見度；周五及周六花東沿海有長浪發生，提醒民眾留意。

