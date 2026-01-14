早有10縣市營養午餐免費　徐國勇嗆蔣萬安：現在才做不會慚愧？

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市蔣萬安日前拋出「教育新三箭」與「營養午餐免費」的新方案引發熱議。對此，民進黨祕書長徐國勇今（14日）受訪時回應，「營養午餐免費了，我舉雙手贊成」，自己在當北市議員時就講過應該如此，但這是蔣萬安開始做的嗎？不是嘛！蔣萬安宣布前，已經有十個縣市在做了，台北市的財政最好，現在才做，難道蔣萬安不覺得慚愧？

對於媒體詢問，如何看待蔣萬安提出的免費營養午餐政策，徐國勇反問，營養午餐是蔣萬安開始做的嗎？不是嘛！台北市的財政最好，他當過台北市議員，也是台北市選出的立委。台北市的財政最好，請問營養午餐是台北市先做的嗎？不是。

徐國勇指出，在蔣萬安宣布營養午餐之前，已經有十個縣市在做了。難道蔣萬安不覺得慚愧？他的財政是全國最好，營養午餐免費了，我舉雙手贊成，自己在當議員時就講過應該如此。當時的馬英九市長有做嗎？沒有。

徐國勇表示，後來的市長也是國民黨，有做嗎？沒有。蔣萬安現在突然間做了好像變他的功勞，好像整個營養午餐是他帶動的，錯了，蔣萬安之前已經有十個縣市在做了，那十個縣市的財政跟台北市比起來差太多了，人家做得到為什麼台北市做不到？請各位媒體朋友們去Google一下，是他開始的嗎？不是的。

徐國勇質疑，用這個來當作政績，想要欺騙全國民眾，自己當過台北市議員、台北市選出的立委，不會上當，因為蔣萬安太慢了，該做的時候沒有做。現在選舉到了，講個比較不好聽的話，難道要用營養午餐就要想來騙選票嗎？

