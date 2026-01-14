好大脾氣！鄭麗文幕僚失控痛毆媒體記者　只因不滿被叫別擋鏡頭

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨文傳會副主委、基隆前議長宋瑋莉的兒子林益諄，因不滿被攝影記者喊話別擋鏡頭，動手痛毆立場較親藍電視台的一名攝影記者，甚至驚動立法院長韓國瑜辦公室幕僚居中協調「和解宴」，該電視台也一狀告上黨中央。

國民黨文傳會表示，針對與媒體的衝突，黨中央已明確要求注意工作份際。至於黨內戰力整合部分，強化內部溝通，將透過合理調整，確保團隊順利運作。

林益諄動手打媒體記者風波是日前國民黨高雄黨慶，鄭麗文親自南下，大批媒體記者準備拍進場畫面，而林益諄手持自拍棒，衝第一排拍攝，擋到電視台攝影記者鏡頭，一個立場較為親藍的電視台攝影記者多次喊話不要擋鏡頭，林益諄認為被針對，怒架攝影記者拐子，該記者推開後，林益諄情緒失控，上前和記者扭打在一起。

國民黨中央之後告誡林益諄，但他並未認錯，據「知新聞」報導，林益諄更不滿表示，「我就叫人處理了，為何說我沒處理」。之後國民黨中央開除林男，並改找資深媒體人尹乃菁擔任文傳會副主委。

此事在媒體圈鬧得沸沸揚揚，也有媒體詢問民進黨團幹事長鍾佳濱看法，鍾坦言，對細節不太了解，但媒體自由、新聞報導體制維護，需要民主國家共同維持，政黨也要共同維護新聞自由、報倒必要權益，如果政黨內部有逾越部分，也要內部檢討，至於國民黨怎麼處理這樣的事情，就尊重鄭麗文主席決定。

鍾佳濱表示，也要提醒鄭麗文主席，急著見習近平，還是要注意一點，台灣是亞洲新聞自由度非常高的國家，見習近平是否也能讓台灣媒體同業公開透明報導，這是需要關注的，媒體人身安全同樣重要。