鄭麗文嗆綠營違反議事中立　怒譙綠委「你們比那些豬內臟還臭」

▲鄭麗文質詢爆怒。（圖／翻攝國會頻道）

記者徐政璿／台北報導

立法院司法及法制委員會30日就「國會議事中立及院區管理缺失」進行專題報告，國民黨立委鄭麗文30日質詢時，痛罵民進黨團違反議事中立，濫用國家資源，比那些內臟還臭，「你們才是真的臭到底」，引來坐在一旁的民進黨立委周春米相當不滿，兩人互相拍桌叫罵約3分鐘。

鄭麗文質詢時，批評立法院長游錫堃和林志嘉嚴重違反行政中立。她舉例，監察院長陳菊6月到立法院進人事同意權案資格審查，立法院派大批警力保護她，違反行政中立；她甚至嗆說，「那我以後到院區要申請500個保警！每天都要有人在我旁邊保護我！」

不僅如此，鄭麗文還痛斥，日前民進黨立委陳瑩未現身在議場卻有人幫她投票，明顯作弊，民進黨卻硬凹這張票有效，「你們違法議事中立、濫用國家權力，比豬內臟還臭，臭到底！」

此時，坐在鄭麗文身旁的周春米忍不住動怒，也拍桌嗆聲「妳在講什麼」。鄭麗文大力回拍桌子，「我在講實話啦！有什麼不可以，這是我質詢時間，妳閉嘴！」

一度試圖要勸架的林志嘉最後強調，「我們絕不會利用任何國家資源，去打壓任何一個黨的委員，這是我們的原則」。

▼鄭麗文、周春米拍桌對罵。（圖／翻攝自國會頻道）