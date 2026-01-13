謝龍介批「台南這鍋湯已經餿掉了」　誰代表民進黨來選都難

▲謝龍介轉述「台南這鍋湯已經餿了」。（圖／記者黃克翔攝）



記者許力方／台北報導

民進黨台南市長初選電話民調進入關鍵時刻，明天（14日）將登場，陳亭妃與林俊憲對打最後倒數。對此，國民黨台南市長參選人謝龍介受訪時坦言，台南鄉親告訴他，台南現在就像是「這一鍋湯已經餿掉了」，再添加什麼好的食材也沒有用。

走訪基層聽民怨 謝龍介：台南這鍋湯餿了



國民黨立委、台南市長參選人謝龍介今天受訪時則提到，近期走訪基層時，感受到鄉親給予他非常多的鼓勵，甚至比過去還要多；鄉親告訴他，講得不好聽，台南現在的狀況就像是「這一鍋湯已經臭酸（餿）了，添加什麼好的食材也沒有用。」所以任何人代表民進黨來選都會很艱困，但不代表國民黨會樂觀，也會很艱困，只是比過去樂觀一點，這樣的民意反應顯示了台南市的鄉親「想要改變」。

要求藍營不介入初選 接到民調喊支持謝龍介



謝龍介說，自己會努力讓台南33年第一次改變。與此同時，身為國民黨台南市黨部主任委員，他已嚴厲叮嚀所有的黨職與公職人員，絕對不要介入民進黨的初選，若在今、明兩天接到民進黨市長初選的民調電話，應回答「唯一支持謝龍介」，藉此展現台南市民想要改變的決心。

綠營各自催票 林俊憲、陳亭妃拚最後衝刺

民進黨高雄市長民調初選結果剛出爐，由立委賴瑞隆勝出。賴瑞隆今天（13日）前往台南，為好友、同黨台南市長參選人林俊憲助選，兩人合體宣示推動「南高連線、幸福實憲」。同黨立委陳亭妃則率領市議員等競選團隊外出拜票，民眾只要接到電話，「答案都只有一個—陳亭妃」，就有機會為台南400年來寫下歷史新頁，迎來第一位女性市長。

▼ET民調／2026台南市長民進黨對決謝龍介，陳亭妃、林俊憲支持度差距3.3％。（圖／ETtoday民調雲）

