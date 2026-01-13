快訊／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警驚傳家中身亡

▲鄭姓主管涉嫌性侵親生女兒多達348次被起訴，11日傳出在家中身亡。（圖／記者黃宥寧攝）



社會中心／台北報導

台北市警察局捷運警察隊53歲鄭姓主管，涉嫌自2010年至2017年間，以父親權威酒後對女兒性侵，7年內總計348次，全案在女兒成年後鼓起勇氣提告揭露此事才曝光，鄭男也被依法起訴。士林地院原訂將在14日開審理庭，卻傳出鄭男在11日於住家被發現死亡，詳細死因還有待進一步釐清。

回顧此案，鄭男女兒在2024年4月在好友陪同下向台北市婦幼隊報案，指控父親自2010年至2017年間，以酒後失控為藉口性侵。進一步追查，鄭男自女兒13歲起，以每週一次頻率伸出狼爪，更以「寶貝」等親暱稱呼迷惑女兒，混淆倫理界線，進一步掌控受害人的心理，直到2017年鄭男因外遇被妻子發現而離婚，這段惡行才得以終止。

全案經士林地檢署調查後，在2025年1月依《刑法》對未滿14歲女子性交罪、對14歲以上未滿16歲女子性交罪及利用權勢性交罪，將鄭男起訴，案件在同年3月首度開庭。

原定今年1月14日再度開庭，卻傳出鄭男在前一個周日的11日，被發現陳屍家中，12日報請檢察官相驗，初步研判無外力介入，家屬無意見，詳細死因則還有待釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995