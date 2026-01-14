火爆彈劾公聽會！賴清德挨批讓莊瑞雄氣炸反罵白學者　韓國瑜急調解

記者蘇靖宸／台北報導

立法院首場總統賴清德彈劾案公聽會今（14日）登場，原本會議程序順利，卻在最後階段，當民眾黨團推派的東海大學法律系退休教授林騰鷂批評，賴清德跟你們這些民進黨立委有沒有對得起良心？欺壓台灣人民、浪費納稅錢，不會感到羞愧嗎？民進黨立委莊瑞雄開嗆「我來這裡不是要讓你罵的」，火爆場面讓立法院長韓國瑜調解，「大家喝個咖啡，靜下心」。由於後續林騰鷂身體不適，當公聽會落幕，莊瑞雄主動向前對林騰鷂握手致歉。

▲莊瑞雄在彈劾賴清德案公聽會上罵林騰鷂。（圖／記者湯興漢攝）

國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌日前各自領銜提案彈劾賴清德，立法院14日召開全院委員會，進行首場公聽會，邀請7名專家學者及7名朝野立委發表意見，由韓國瑜擔任會議主席。在公聽會的「學者專家綜合答覆」環節，林騰鷂直言，民進黨立委跟推薦的學者律師講話，有點像是「法律呆頭鵝」，讓他感到非常難過，因為這些人對賴清德1年7個月以來的惡行視若無睹，且憲法都沒有讀通、讀透。

林騰鷂說，第一、主權在民，不是在賴清德身上；第二、責任政治，實質掌控行政權的是賴清德，民進黨卻要在野去倒閣「稻草人」，憲法沒讀通嗎？憲法是主權在民、多數主政、依憲統治、依法行政、依法審判、司法獨立，最要緊的是責任政治，賴今天掌控實質行政權、國家軍隊、檢調等，「所有權力都拿走」，使用老百姓所有資源。

林騰鷂表示，講到預算，為什麼藍白不審查？因為違法編列預算，送來的預算案完全違法，怎麼審？欺負老百姓？1.2兆軍購僅兩張A4紙，賴清德跟你們這些立委有沒有對得起你們的良心？如何欺壓台灣人民、浪費納稅錢，不會感到羞愧嗎？

孰料，莊瑞雄突插話開嗆，「你亂講，你講你的沒有問題，你罵人，我來這裡不是要讓你罵的」，主權在民，但主權不在藍白，「我尊重你，愛罵誰就罵誰，你搞錯了」。林騰鷂不滿莊瑞雄打斷發言，反擊莊違反程序，「你們後面兩個民進黨立委都不見了，你們的敬業態度，你們對不起台灣人民」；而藍委徐巧芯呼籲，大家互相尊重，莊瑞雄不需要這樣，請來的專家學者，不該浪費人家時間。

韓國瑜表示，公聽會溫度升高了，大家喝個咖啡，靜下心，後續發言要學者稍微注意用字遣詞，來的公聽會立委要尊重請來的學者專家。莊瑞雄回應，他還是很尊重林教授，他是針對是那一席話。由於後續林騰鷂身體不適，當公聽會落幕，莊瑞雄主動向前對林騰鷂握手致歉「我不夠禮貌」、「要照顧好身體」。

▼莊瑞雄向林騰鷂握手致歉。（圖／記者湯興漢攝）