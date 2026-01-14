綠議員收建商賄賂遭判刑　2023質詢轟蔣萬安「建商門神」片段遭挖出

記者郭運興／台北報導

民進黨北市議員陳怡君去年涉以人頭助理詐領公費並收受建商賄賂協助建案通關遭到調查，士林地院今年1月12日判陳怡君7年10月、褫奪公權5年。而陳怡君2023年曾質詢台北市長蔣萬安的一段片段也引起討論，當時陳怡君痛批蔣萬安站在建商財團背後，「可惡，你就是門神」，蔣萬安當時也動怒「如果指控我是門神，請拿出證據，否則把這句話收回」，陳怡君則回應「你比柯文哲還可惡」。如今陳怡君卻因收受建商賄賂遭到判刑，令外界詫異。

陳怡君在2023年10月6日北市議會質詢「基泰建設施工不慎造成北市大直街民宅下陷」一事，當時她痛批，看到台北市政府有門神的影子，對蔣萬安相當失望，沒想到站在財團背後，蔣萬安回「我並沒有，如果議員要指控要有憑有據」，陳怡君仍然怒轟蔣萬安「可惡，門神，你就是門神」，為什麼還要幫他們說話。

蔣萬安當時也動怒拉高音量表示「沒有幫任何人說話，就讓檢調調查，指控要有憑有據，不可以血口噴人，隨便汙衊別人，這我不接受，如果指控我是門神，請拿出證據，否則把這句話收回」，陳怡君則回應「你比柯文哲還可惡」。

未料，2025年陳怡君涉嫌以人頭助理詐領公費並收受建商賄賂協助建案通關，遭到調查，士林地院2026年1月12日判決7年10月、褫奪公權5年。

法官更認定建商胡偉良、高明義為使「品嘉傳承」建案在建照、行道樹遷移、污水審查、道路開挖與臨時用電等行政程序加速辦理，自2023年9月起至2025年2月止，每月以「顧問費」名義，透過賀璽帳戶匯款給陳怡君辦公室主任張惠霖，金額介於3萬9,207元至3萬9,219元，合計70萬5,894元。

張惠霖再將款項領出，部分再交付給陳怡君，並以議員辦公室名義發函、協調市府單位，作為收賄對價。

