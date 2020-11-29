藍營批游錫堃主持議事不中立　立院：中立包含排除破壞紀律的行為

▲國民黨立委上週院會時潑豬內臟杯葛施政報告，與民進黨立委爆發多波推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院上周五召開院會，民進黨為讓行政院長蘇貞昌順利上台施政報告，變更議程取消國是論壇，引發國民黨立委質疑立法院長游錫堃主持議事不中立，國民黨立委、司法法制委員會召委李貴敏30日將邀請立法院秘書長林志嘉列席報告。林志嘉在書面報告中表示，中立化的內涵包括嚴守議事程序，排除破壞紀律或違反程序的行為等，以利議事程序之順利進行。

李貴敏表示，針對萊豬爭議，國民黨反萊豬、護食安立場堅定，也堅持行政院長蘇貞昌應該先道歉再上台；上週五，也看到民進黨立委預備強勢清場護航。但應該嚴守中立的立法院，不該肆意跳過立法院議事規則中明訂的國是論壇時間，剝奪立委發言權利，甚至只確認議事錄就要進行施政報告，實有明顯缺失。

李貴敏質疑，立法院既破壞議事慣例及規則，又沒收國是論壇，但國民黨團就此議事誤謬提出程序問題、權宜問題，本來就必須即時處理，居然也被拖過去，無視議事規則與議程。因此排定林志嘉與立法院幕僚單位前來專案報告，說明相關議程處理情形，以及國會到底要如何維持議事中立。

▲國民黨立委李貴敏。（資料照／記者屠惠剛攝）

立法院秘書長林志嘉提出的書面報告指出，依《立法院組織法》，院會及委員會之會議主席主持會議應嚴守中立，即所謂的「議事中立」，會議主席在政治上與議事上皆扮演了中立的角色，主持、引導與處理議事時，能夠超越黨派之外，秉公處理。

林志嘉表示，會議主席議事中立化的意思是原則上不介入實質問題的討論，或不採特定立場，甚至是不參與投票。但是中立化的內涵也包括嚴守議事程序，排除破壞紀律或違反程序的行為等，以利議事程序之順利進行。

另外，針對民進黨團質疑國民黨借用立法院會議室舉辦黨部活動違反規定。林志嘉則說明，立法院會議室除供各委員會會議及各單位行政業務會議優先使用外，委員得申請借用，如發現違反規定者，依規定應即停止該會議室之使用。但立法院基於尊重委員使用會議室之權益，避免行政管理過度干預會議進行，影響委員問政，請委員仍宜自律，應確實依照原申請內容、用途及目的，使用會議室。

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