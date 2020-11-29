　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營批游錫堃主持議事不中立　立院：中立包含排除破壞紀律的行為

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議,國民黨立委潑豬內臟杯葛施政報告,與民進黨立委爆發多波推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）

國民黨立委上週院會時潑豬內臟杯葛施政報告，與民進黨立委爆發多波推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院上周五召開院會，民進黨為讓行政院長蘇貞昌順利上台施政報告，變更議程取消國是論壇，引發國民黨立委質疑立法院長游錫堃主持議事不中立，國民黨立委、司法法制委員會召委李貴敏30日將邀請立法院秘書長林志嘉列席報告。林志嘉在書面報告中表示，中立化的內涵包括嚴守議事程序，排除破壞紀律或違反程序的行為等，以利議事程序之順利進行。

李貴敏表示，針對萊豬爭議，國民黨反萊豬、護食安立場堅定，也堅持行政院長蘇貞昌應該先道歉再上台；上週五，也看到民進黨立委預備強勢清場護航。但應該嚴守中立的立法院，不該肆意跳過立法院議事規則中明訂的國是論壇時間，剝奪立委發言權利，甚至只確認議事錄就要進行施政報告，實有明顯缺失。

李貴敏質疑，立法院既破壞議事慣例及規則，又沒收國是論壇，但國民黨團就此議事誤謬提出程序問題、權宜問題，本來就必須即時處理，居然也被拖過去，無視議事規則與議程。因此排定林志嘉與立法院幕僚單位前來專案報告，說明相關議程處理情形，以及國會到底要如何維持議事中立。

▲▼立法院院會 審查紓困3.0預算 國是論壇 立委洪孟楷 溫玉霞 陳以信 李德維 李貴敏 葉毓蘭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委李貴敏。（資料照／記者屠惠剛攝）

立法院秘書長林志嘉提出的書面報告指出，依《立法院組織法》，院會及委員會之會議主席主持會議應嚴守中立，即所謂的「議事中立」，會議主席在政治上與議事上皆扮演了中立的角色，主持、引導與處理議事時，能夠超越黨派之外，秉公處理。

林志嘉表示，會議主席議事中立化的意思是原則上不介入實質問題的討論，或不採特定立場，甚至是不參與投票。但是中立化的內涵也包括嚴守議事程序，排除破壞紀律或違反程序的行為等，以利議事程序之順利進行。

另外，針對民進黨團質疑國民黨借用立法院會議室舉辦黨部活動違反規定。林志嘉則說明，立法院會議室除供各委員會會議及各單位行政業務會議優先使用外，委員得申請借用，如發現違反規定者，依規定應即停止該會議室之使用。但立法院基於尊重委員使用會議室之權益，避免行政管理過度干預會議進行，影響委員問政，請委員仍宜自律，應確實依照原申請內容、用途及目的，使用會議室。

其他人也看了這些...

放話1打35！林為洲1秒「鎖喉」KO陳柏惟　藍委圍毆拖著打
圖／國民黨豬內臟血腥襲擊　蘇貞昌面露尷尬快步離開立法院
「放過台灣人！」 國民黨豬內臟大戰後怒轟：誰進萊豬誰吃萊豬

更多熱門新聞...

邱顯智站椅子上質詢　怒嗆國民黨「連當在野黨都不會」
豬腸迎面飛來！蘇貞昌念完施政報告：最黑暗也是最好的時代
圖／豬內臟噴爆議場...蘇貞昌狼狽上台　藍營轟：萊豬滾出去

►振興一下我們的美麗

ET快訊
平均年賺30%！他稱霸股市44年「早就財富自由」　就靠3面向
哈孝遠被問「與數字女星緋聞」測謊沒過慌了！　老婆傻眼
亞洲20大富豪家族排行公開！　台灣「僅一家族」上榜
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍營批游錫堃主持議事不中立　立院：中立包含排除破壞紀律的行為

蔡英文賀「空軍建軍百年」：感謝你們犧牲和家人相聚時光

國民黨發動立院豬內臟大亂鬥　謝龍介曝：獲基層掌聲

傳陳時中參選新北市長　侯友宜：他最重要的工作是清楚標示萊豬

來自蔡英文的「MIT花布背包」　法網紅嬤：真的是台灣總統送的？

北捷廁所設「限時裝置」！待超過15分鐘派員關懷　30分鐘響警示

國民黨12月擬再上街反萊豬　許智傑轟：拉長戰線只會消耗國家資源

陳冠穎雲林演說「女力在政治的發展」　民眾聚集參與互動熱絡

台灣對美軍購3396億破單年紀錄！　陳亭妃：這就是定海神針

羅智強欲罷免…95%網友贊成　吳思瑤嗆：為選台北市長政治操作

楊丞琳《尋人啟事》唱一半「KID突然哭了」　想到小鬼「世界上只有兩個人教我唱歌...」

Selina祕密裝修一年送「夢想豪宅」！　任爸任媽感動噴淚：下輩子都不搬家

蔡依林.田馥甄「甜菜」合體飆《刻在》　Hebe「深V綁蝴蝶結」...Jolin伸手：我幫妳開？

郭靜40不惑「沒不想結婚，只怕離婚」　單身5年...「和小杰萬年緋聞」：我們沒吵架！

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

小鬼37歲冥誕「楊丞琳0點曬最後合照」　峮峮憶親手做蛋糕「說好都要一起過」

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

「鎖6顆螺絲收800」他PO文嫌貴　遭網砲轟...民眾：吃米要知米價

宜蘭父帶「超霸氣車隊」給兒娶親　14輛聯結車+2名車...總價值近億

最萌偷吃賊！土撥鼠每天闖菜園 大嗑「蔬果自助餐」還揪家人同樂

藍營批游錫堃主持議事不中立　立院：中立包含排除破壞紀律的行為

蔡英文賀「空軍建軍百年」：感謝你們犧牲和家人相聚時光

國民黨發動立院豬內臟大亂鬥　謝龍介曝：獲基層掌聲

傳陳時中參選新北市長　侯友宜：他最重要的工作是清楚標示萊豬

來自蔡英文的「MIT花布背包」　法網紅嬤：真的是台灣總統送的？

北捷廁所設「限時裝置」！待超過15分鐘派員關懷　30分鐘響警示

國民黨12月擬再上街反萊豬　許智傑轟：拉長戰線只會消耗國家資源

陳冠穎雲林演說「女力在政治的發展」　民眾聚集參與互動熱絡

台灣對美軍購3396億破單年紀錄！　陳亭妃：這就是定海神針

羅智強欲罷免…95%網友贊成　吳思瑤嗆：為選台北市長政治操作

林志玲喜慶46歲生日！　曬「托腮甜笑照」飄仙氣喊：一起好好的

單親媽懺悔「差點成為惡魔」！愧疚問兒子：會恨我嗎？　聽回答淚崩

YAMAHA CUP／中區西屯、協和國小與Royal White進全國賽

最貴的巧克力倒數月曆！要價2萬2000元　每天爽吃一顆直到聖誕節

疫情困境不負面　詹詠然下一步仍觀望澳網走向

買4600個購物袋洗發票中獎機率！　財政部回應了

81歲陳淑芳原來有IG！　沉睡7年重啟…「誤按也發出去」Q爆

保時捷「第1部電動車」12／3台灣上市！預售473萬起免費充電2年

史努比居家系列再一發！軟萌療癒睡衣全家都能穿　室內拖、髮帶犯規可愛

婁峻碩努力3年「首開高雄個唱」　焦凡凡台下感動：這天我們一起記得

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

政治熱門新聞

朱學恒PO新罪證　高嘉瑜3字反擊

賴品妤打錯名字挑戰　陳柏惟回應：3P　

北捷廁所限時　超過15分派員關懷

顏寬恒點名陳柏惟：把國民黨立委都打死又如何

王美惠霸氣甩豬腸！21歲「美腿辣照」曝光

陳柏惟要打35個！網查江啟臣經歷驚呆

連勝文批陳柏惟：和黑道直播主有何不同

羅智強欲罷免　吳思瑤嗆：為選台北市長

林為洲提「1條件」願向國人道歉

黃暐瀚：攻擊高嘉瑜買包「有點ＯＯＸＸ」　對國民黨有好處嗎？

點名吳思瑤挺萊豬第一名　他：等著被罷免

國民黨：蘇貞昌13年前就下令故宮「去中國化」

北市明倫社宅被嫌貴　登記看屋首日額滿

林為洲「鎖喉陳柏惟」成名　輝煌過去起底

更多熱門

相關新聞

國民黨發動立院豬內臟大亂鬥　謝龍介曝：獲基層掌聲

國民黨發動立院豬內臟大亂鬥　謝龍介曝：獲基層掌聲

面對蔡政府開放萊豬在即，國民黨27日為杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，朝民進黨立委、蘇貞昌丟擲「豬內臟」，混亂場面登上外媒版面。對此，台南市議員謝龍介指出，國民黨團在立院的抗爭引來基層熱烈迴響，就連非國民黨籍的民眾也相當支持。

傳陳時中參選新北市長　侯友宜回應了

傳陳時中參選新北市長　侯友宜回應了

贏韓國！台灣立委潑內臟登韓媒　韓網友：好幼稚

贏韓國！台灣立委潑內臟登韓媒　韓網友：好幼稚

國民黨12月擬再上街反萊豬　許智傑轟：拉長戰線只會消耗國家資源

國民黨12月擬再上街反萊豬　許智傑轟：拉長戰線只會消耗國家資源

點名吳思瑤挺萊豬第一名　他：等著被罷免

點名吳思瑤挺萊豬第一名　他：等著被罷免

關鍵字：

立法院國民黨李貴敏萊豬

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

全新144秒影片曝！網紅家家露點還羞笑

即／國6車禍！25歲女「遭貨車輾壓」

嫩妹搭車想「肉體付車資」被送警局　司機：她太醜

外送員「餐點狠砸」女店員...網狂刷店家負評

小鬼真的來了！「站C位」獻聲：謝謝你們來　妹夫Sam掩面激動爆哭

歐陽娜娜「轉大人超兇照」震撼網

台南市集塞爆　市區民眾哀號

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

鬼鬼墓園慶生小鬼　說完「關鍵1句話」：蛋糕秒倒

王仁甫踩底線「偷載女星回家」！

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

獨／台女自慰次數曝！女醫說出臉紅內幕

野營遭重壓　醒見2萌物趴腿陪睡

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

傻汪「吐白沫」求救　媽見真相笑翻

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《尋人啟事》唱一半「KID突然哭了」　想到小鬼「世界上只有兩個人教我唱歌...」

楊丞琳《尋人啟事》唱一半「KID突然哭了」　想到小鬼「世界上只有兩個人教我唱歌...」
Selina祕密裝修一年送「夢想豪宅」！　任爸任媽感動噴淚：下輩子都不搬家

Selina祕密裝修一年送「夢想豪宅」！　任爸任媽感動噴淚：下輩子都不搬家

蔡依林.田馥甄「甜菜」合體飆《刻在》　Hebe「深V綁蝴蝶結」...Jolin伸手：我幫妳開？

蔡依林.田馥甄「甜菜」合體飆《刻在》　Hebe「深V綁蝴蝶結」...Jolin伸手：我幫妳開？

郭靜40不惑「沒不想結婚，只怕離婚」　單身5年...「和小杰萬年緋聞」：我們沒吵架！

郭靜40不惑「沒不想結婚，只怕離婚」　單身5年...「和小杰萬年緋聞」：我們沒吵架！

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面