政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌稱透過美國務院才知3000億軍購　綠曝細項打臉：去年就公告

▲▼ 民眾黨訪美團返台記者會-黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

針對民眾黨立委黃國昌赴美返台後，質疑1.25兆元國防特別預算內容，對此，民進黨發言人吳崢今（14日）回應，黃國昌宣稱特別預算中有相當比例與對美軍購無關，此說法意圖混淆視聽、誤導國人，既不誠實，也不負責任。整體國防特別條例是在與美方就台灣當前國防強化需求進行通盤研析後所規劃，每一項目都關鍵、缺一不可，核心目的在於全面強化台灣的國防能力與整體韌性。

吳崢指出，特別預算除可強化戰力整建外，也將為國內產業帶來明顯效益。無論是軍購、商購或委製案，均會帶動國內相關製造與營建工程。依據國家公共建設投資就業效果模型推估，整體計畫可創造超過9萬個工作機會，產業附加價值預期超過新台幣4,000億元。

針對黃國昌聲稱民眾黨是透過美國國務院聲明，才得知約3,000億元軍購項目的說法，吳崢反駁，國防部早在去年11月底即已對外簡報，清楚說明特別預算籌購項目，包括精準火砲、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道與反裝甲飛彈、無人載具及反制系統、作戰持續量能相關裝備、AI輔助與C5ISR系統，以及台美共同研發與採購裝備，並提出打造「空中重層攔截網」等七大目標。

對於黃國昌質疑軍售細目尚未通知，卻已有軍火商準備來台爭取預算，吳崢指出，行政院已於11月27日通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，並送交立法院審議，但國民黨與民眾黨已六度阻擋相關程序，至今連條例都不願交付委員會審查，更遑論討論軍售細節。

吳崢重申，台美在國防議題上合作密切，對台灣安全與台海和平具有高度共識，黃國昌如今卻將反對國防預算的立場包裝成美方接受或授意，並非誠實態度。此外，美國在台協會處長谷立言也已公開表示，賴總統提出國防特別預算，是透過嚇阻提升和平的重要一步，有助縮小兩岸軍力落差，並期待台灣各政黨團結支持。呼籲藍白理性面對台灣國防需求，支持特別預算進入實質審查，勿為政治操作犧牲國家安全。

01/12 全台詐欺最新數據

南韓檢方昨日以「內亂首謀罪」正式向法院求處前總統尹錫悅死刑，引發國際關注。國民黨主席鄭麗文今（14日）在中常會提及此事時痛批，尹錫悅過去對在野黨的指控，在台灣也正在發生，且尹錫悅還涉教唆軍方挑釁北韓意圖製造兩韓衝突，因此她擔心賴清德總統民調若長期低迷，會不會也鋌而走險？複製尹錫悅路線？

