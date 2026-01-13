快訊／南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢方向法院求處死刑！

記者柯振中／綜合報導

南韓前總統尹錫悅因發動緊急戒嚴，涉嫌觸犯「內亂罪」，韓國檢方13日要求法院以「內亂頭目」嫌疑，判處尹錫悅死刑。

▲尹錫悅發動緊急戒嚴，涉嫌內亂罪，檢方求處死刑。（圖／路透）



未出現國家緊急狀態仍宣布戒嚴



根據韓國媒體報導，尹錫悅被控與前國防部長金龍顯等人共謀，在未出現戰時、事變或相當於國家緊急狀態的徵兆下，違憲、違法宣布戒嚴，以擾亂國憲為目的發動暴動。

內亂特別檢察官指稱，這起緊急戒嚴事件背棄了守護憲法、促進國民自由的責任，本質上侵害國家安全與國民生存，從目的、手段與性質而言，具有反國家行為的性質。

檢方指破壞憲政秩序 要求最重量刑



檢察官稱，無論是闖入國會、中央選舉管理委員會，以及企圖對媒體斷水斷電等行徑，都是憲政史上難以找到前例的、由反國家勢力主導的重大憲法破壞事件。且尹並未反省自身對憲政秩序、民主制度造成的侵害，最大的受害者正是為了對抗獨裁與威權，而付出犧牲、守護民主的國民。

檢察官指出，尹錫悅為了掌控司法、立法機關，並謀求長期執政，而宣布緊急戒嚴，動用本應僅為國家共同體利益而使用的物質資源，犯罪性質極為嚴重。因此，檢察官13日在開庭的過程中，向法院要求判處尹錫悅死刑。