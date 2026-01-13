　
社會 社會焦點 保障人權

台南社會局驚藏大隻內鬼！掏空長照補助...5407萬全進私人口袋

▲台南市政府社會局長期照顧管理中心陳姓約用人員等人，涉嫌詐領長期照顧補助款高達5407萬元，台南地檢署依法將陳員3人起訴。（圖／記者林東良攝）

▲台南市政府社會局長期照顧管理中心陳姓約用人員等人，涉嫌詐領長期照顧補助款高達5407萬元，台南地檢署依法將陳員3人起訴。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南市政府社會局長期照顧管理中心爆發重大貪污弊案。台南地檢署偵辦陳姓約用人員等人涉嫌詐領長期照顧補助款高達5407萬元，歷經長期偵查後已偵查終結，認定被告等人涉犯貪污治罪條例等罪嫌明確，依法提起公訴。

檢方指出，本案由派駐法務部廉政署南部地區調查組檢察官許華偉指揮偵辦。陳姓被告為台南市政府社會局長期照顧管理中心約用人員，承辦長期照顧輔具購置及居家無障礙環境改善服務業務，熟知衛福部照顧服務管理資訊平台與市府會計資訊管理系統間未完整介接，且缺乏實際查核與勾稽比對機制。

製作假單據　長照補助成詐領工具

檢方查出，陳員自2020年8月起至2025年5月止，與特約羅姓、黃姓醫療器材業者共謀，利用職務上機會，製作內容不實的日期、買受人、品項及金額等文書與發票憑證，向台南市政府社會局行使申報，藉此詐領長期照顧輔具購置及居家無障礙環境改善服務補助款。全案累計詐領金額高達5407萬3174元，其中陳員實際分得4953萬8963元，羅姓業者分得215萬2508元，黃姓業者分得238萬1703元。

涉貪汙、登載不實等罪　財產大規模查扣

檢方認定，被告3人共同涉犯《貪污治罪條例》第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物罪，另涉刑法行使公務員登載不實文書、業務登載不實文書及商業會計法填製不實會計憑證等罪嫌。在不法所得部分，檢方已查扣陳員名下現金110萬元及台幣、外幣帳戶存款共計2924萬餘元，合計3034萬餘元，依法發還台南市政府；另經法院裁定扣押其名下價值約1131萬元的房屋與土地，以及相當金額的保單、股票等資產，後續將由法院認定價值並宣告沒收。

檢方：侵害弱勢　犯罪情節重大

檢方強調，被告等人利用公務職務機會，長期詐領原應用於身心失能或障礙者的長期照顧服務款項，犯罪時間長、金額龐大，嚴重侵害公眾利益與弱勢族群權益，犯罪情節重大。檢察官提出量刑意見指出，陳與黃於偵查中坦承犯行，陳亦已繳交或遭查扣部分犯罪所得；惟羅僅坦承部分犯行，檢方請法院綜合考量各被告犯後態度與犯罪情節，量處相當之刑，以昭警惕。

台南市衛生局指出，台南市政府社會局長期照顧管理中心於2025年5月底，透過內部控制機制主動發現異常情事，隨即移送政風處及廉政單位查處，並即時將涉案人員調離現職。後於2025年7月1日台南市政府社會局長照服務業務移撥交衛生局後，該局持續主動追蹤辦理，除已依法解聘涉案人員外，並由府層秘書長召開檢討會議，責成各相關單位全力配合檢調機關偵辦，確保依法究責、毋枉勿縱。

今業經台南地檢署檢察署偵查起訴，衛生局將秉持零容忍原則，持續全力配合司法調查，並委任律師依法追究涉案人員不法所得及其等應負之法律責任，絕不容任何人保有非法利益，以彰顯本局依法行政與廉潔自持之決心。

幫友談判剖蚵工持衝鋒槍「狂轟十多發」　嘉檢起訴7人

嘉義縣東石鄉2025年9月發生槍擊案，蔡姓男子幫友人喬債，兩派人馬先約在超商談判，隨後又在檳榔攤遭遇，蔡於是持烏茲衝鋒槍與改造短槍連開13槍，所幸沒有人傷亡。嘉義地檢署偵查終結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例等，將蔡男等7人提起公訴。

日本熊本縣知事木村敬首訪台南拓展產業觀光合作

快訊／台南中西區康樂街民宅火警4樓全面燃燒2人安全撤出

花園夜市「激點地標」變豪宅　每坪衝59.9萬在地驚呆

惡母託友照顧女兒　送毒品當托嬰費

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

