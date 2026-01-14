彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

▲成美文化園舉辦落雨松攝影大賽及親子優惠活動。（圖／成美文化園提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化永靖的「成美文化園」，一年一度最受期待的「落羽松季」已經浪漫登場。園內水岸旁成排的落羽松，正從翠綠緩緩染上金黃、橙紅的漸層色彩，倒映在如鏡的水面上，與園內的百年古厝、典雅庭園相映成畫。今年園方不只讓大家賞景，更推出攝影比賽、親子優惠和趣味互動活動，讓你的冬日小旅行更加豐富精彩。

萬元獎金攝影大賽開跑

每年冬季，成美文化園的落羽松總是攝影愛好者的必訪勝地。從清晨的朦朧光影、午後的斜陽層次，到黃昏的溫暖色調，不同時間的光線為落羽松林變換出多樣面貌，推出「落羽松樹洞信箱」，讓遊客在賞景之餘，寫下當下的心情、願望或旅行小故事，投入園內的特設信箱中。活動結束後，園方將精選部分匿名內容，分享於官方社群，讓這份冬日感動得以延續，成為另類的風景記憶。

園區今年特別舉辦「冬日之約：鏡頭下的落羽松」攝影大賽。活動從1月16日持續到2月28日，園方邀請大家用鏡頭捕捉落羽松與古厝、水影交織的獨特美景。比賽總獎金高達萬元，得獎名單將於3月4日在官方粉絲專頁公布，並在3月14日舉行頒獎典禮。

孩童免費優惠限時實施

除了落雨松，成美文化園推出限時親子優惠，即日起至一月底，只要一位大人購票入園，即可免費攜帶一位12歲以下孩童同行。園區空間寬敞、動線安全，擁有豐富的自然與人文景觀，非常適合全家一起來散步、賞景、拍美照，共度輕鬆又充滿美感的親子時光。

