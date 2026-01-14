　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

▲成美文化園舉辦落雨松攝影大賽及親子優惠活動。（圖／成美文化園提供）

▲成美文化園舉辦落雨松攝影大賽及親子優惠活動。（圖／成美文化園提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化永靖的「成美文化園」，一年一度最受期待的「落羽松季」已經浪漫登場。園內水岸旁成排的落羽松，正從翠綠緩緩染上金黃、橙紅的漸層色彩，倒映在如鏡的水面上，與園內的百年古厝、典雅庭園相映成畫。今年園方不只讓大家賞景，更推出攝影比賽、親子優惠和趣味互動活動，讓你的冬日小旅行更加豐富精彩。

萬元獎金攝影大賽開跑

每年冬季，成美文化園的落羽松總是攝影愛好者的必訪勝地。從清晨的朦朧光影、午後的斜陽層次，到黃昏的溫暖色調，不同時間的光線為落羽松林變換出多樣面貌，推出「落羽松樹洞信箱」，讓遊客在賞景之餘，寫下當下的心情、願望或旅行小故事，投入園內的特設信箱中。活動結束後，園方將精選部分匿名內容，分享於官方社群，讓這份冬日感動得以延續，成為另類的風景記憶。

▲成美文化園舉辦落雨松攝影大賽及親子優惠活動。（圖／成美文化園提供）

▲成美文化園舉辦落雨松攝影大賽及親子優惠活動。（圖／成美文化園提供）

園區今年特別舉辦「冬日之約：鏡頭下的落羽松」攝影大賽。活動從1月16日持續到2月28日，園方邀請大家用鏡頭捕捉落羽松與古厝、水影交織的獨特美景。比賽總獎金高達萬元，得獎名單將於3月4日在官方粉絲專頁公布，並在3月14日舉行頒獎典禮。

孩童免費優惠限時實施

除了落雨松，成美文化園推出限時親子優惠，即日起至一月底，只要一位大人購票入園，即可免費攜帶一位12歲以下孩童同行。園區空間寬敞、動線安全，擁有豐富的自然與人文景觀，非常適合全家一起來散步、賞景、拍美照，共度輕鬆又充滿美感的親子時光。

▲成美文化園舉辦落雨松攝影大賽及親子優惠活動。（圖／成美文化園提供）

▲成美文化園舉辦落雨松攝影大賽及親子優惠活動。（圖／成美文化園提供）

彰化親姊妹互撕　為貓咪「大小便」訴訟

彰化親姊妹互撕　為貓咪「大小便」訴訟

彰化一對同住卻十多年不說話的親姊妹，因先前衝突，妹妹取得保護令，禁止姊姊對其騷擾。不料，保護令生效後，妹妹多次發現姊姊飼養的貓咪進入她專用的二樓廁所大小便，憤而指控姊姊是刻意以貓進行「騷擾」。姊姊則辯稱，貓咪行為出於天性，自己並未驅使，且平日多由母親協助清理，絕無騷擾意圖。經審理，法院認為檢方無法證明姊姊有「騷擾故意」，因此判決無罪。

二林台糖蔗園大火　烈焰狂燒2小時

二林台糖蔗園大火　烈焰狂燒2小時

合照女學生鄉代手滑屁股　挨告性騷結果曝

合照女學生鄉代手滑屁股　挨告性騷結果曝

機車猴翹孤輪耍帥　下場悲劇判刑

機車猴翹孤輪耍帥　下場悲劇判刑

「我願意加班」挨批情勒　彰基：絕無強制

「我願意加班」挨批情勒　彰基：絕無強制

