生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！2.6萬學生受惠...僅剩新北、嘉市

▲▼嘉義縣跟進免費營養午餐。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣跟進免費營養午餐。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

嘉義縣也跟進免費營養午餐！嘉義縣政府今(14日)宣布，自今(2016)年9月起，全面實施所屬公立高中及國中小學生營養午餐免費政策。政策實施對象涵蓋嘉義縣所屬公立高中及國中小學生，預估受惠人數約2萬6000人。經精算以每人每餐補助62元、每年供餐200天計算，每年將新增約3億2240萬元的經常性支出。目前全國僅剩新北市和嘉義市未跟進。

縣府表示，雖然要檢討籌資才能落實該政策，感覺有點吃力，但既然各縣市社會福利己經進步到營養午餐全面免費，還是要透過內部財務調度，克服困難來執行此政策，不能讓嘉義縣與各縣市差距過大。而在推動這項政策的同時，嘉義縣正面臨前所未有的財政壓力。嘉義縣並非自主財源豐沛的縣市，長期以來財政條件相對吃緊，且隨著中央補助比例調降，地方自籌款負擔明顯加重。

縣府指出，實際上每一項福利政策的推動，對嘉義縣而言都是沉重的財政承擔。現行《財政收支劃分法》分配機制，未能充分反映農業縣在國土保育、糧食安全及環境承載上的貢獻與犧牲，地方財政長期缺乏緩衝空間，使基層政府在回應民眾期待與維持財政紀律之間，承受極大壓力。

縣府呼籲，要求中央正視福利政策快速擴張對地方財政所造成的結構性衝擊，應在制度與資源分配上，給予農業縣市更多實質支持，避免形成縣市間無止境的福利政策競逐。唯有建立在穩健財政基礎上的社會照顧，才能真正實現城鄉共好與永續發展。

相關新聞

早有10縣市營養午餐免費　徐國勇嗆蔣萬安：現在才做不會慚愧？

早有10縣市營養午餐免費　徐國勇嗆蔣萬安：現在才做不會慚愧？

台北市蔣萬安日前拋出「教育新三箭」與「營養午餐免費」的新方案引發熱議。對此，民進黨祕書長徐國勇今（14日）受訪時回應，「營養午餐免費了，我舉雙手贊成」，自己在當北市議員時就講過應該如此，但這是蔣萬安開始做的嗎？不是嘛！蔣萬安宣布前，已經有十個縣市在做了，台北市的財政最好，現在才做，難道蔣萬安不覺得慚愧？

營養午餐全額補助　周春米：不能讓屏東孩子落後

營養午餐全額補助　周春米：不能讓屏東孩子落後

健禾人文關懷協會　春聯活動助力高齡社會

健禾人文關懷協會　春聯活動助力高齡社會

即／屏東也跟進免費營養午餐！5萬學生受惠

即／屏東也跟進免費營養午餐！5萬學生受惠

蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

