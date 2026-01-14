快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！2.6萬學生受惠...僅剩新北、嘉市

▲嘉義縣跟進免費營養午餐。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

嘉義縣也跟進免費營養午餐！嘉義縣政府今(14日)宣布，自今(2016)年9月起，全面實施所屬公立高中及國中小學生營養午餐免費政策。政策實施對象涵蓋嘉義縣所屬公立高中及國中小學生，預估受惠人數約2萬6000人。經精算以每人每餐補助62元、每年供餐200天計算，每年將新增約3億2240萬元的經常性支出。目前全國僅剩新北市和嘉義市未跟進。

縣府表示，雖然要檢討籌資才能落實該政策，感覺有點吃力，但既然各縣市社會福利己經進步到營養午餐全面免費，還是要透過內部財務調度，克服困難來執行此政策，不能讓嘉義縣與各縣市差距過大。而在推動這項政策的同時，嘉義縣正面臨前所未有的財政壓力。嘉義縣並非自主財源豐沛的縣市，長期以來財政條件相對吃緊，且隨著中央補助比例調降，地方自籌款負擔明顯加重。

縣府指出，實際上每一項福利政策的推動，對嘉義縣而言都是沉重的財政承擔。現行《財政收支劃分法》分配機制，未能充分反映農業縣在國土保育、糧食安全及環境承載上的貢獻與犧牲，地方財政長期缺乏緩衝空間，使基層政府在回應民眾期待與維持財政紀律之間，承受極大壓力。

縣府呼籲，要求中央正視福利政策快速擴張對地方財政所造成的結構性衝擊，應在制度與資源分配上，給予農業縣市更多實質支持，避免形成縣市間無止境的福利政策競逐。唯有建立在穩健財政基礎上的社會照顧，才能真正實現城鄉共好與永續發展。