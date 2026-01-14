快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入袋

▲萊爾富抽出台積電股票得主。（圖／萊爾富提供）



生活中心／台北報導

萊爾富超商今天抽出今年春節福袋第一張台積電股票得主，幸運兒立馬收穫171.5萬元。業者表示，中獎者須自行至活動官網下載「機會中獎回函」，並於1月29日前完成回函。

萊爾富去年首創推出「發財卡、福袋、福箱抽股票」活動，成功打破超商促銷既有框架，將投資概念融入春節消費情境，吸引大量消費者關注與媒體報導。今年活動再升級，不僅延續抽出台積電股票，更加碼輝達（NVIDIA）股票，打造超商通路少見的高價值投資型獎項。

今年春節檔期，萊爾富共發行4款「春節福袋」商品，售價從100元至799元，總量約110萬組，總獎值高達逾2,000萬元。透過「小金額、拚大獎」的設計，加上農曆年前象徵好運、好彩頭的消費心理，讓福袋一推出便成為社群與門市詢問度最高的熱門商品。

萊爾富於今（14）日下午3點，在官方 Facebook 粉絲專頁「萊爾富超商 Hi-Life」進行公開直播抽獎。本次活動登錄抽獎序號期間為10月29日至1月13日，第一階段已登錄序號累計超過67萬筆，今日順利抽出第一名「台積電股票」幸運得主。

抽獎全程由豫立國際法律事務所劉依萍律師見證並參與抽球作業，抽出的第1張頭獎為「台積電股票」，依14日台積電收盤價計算，每張股票市值約171.5萬元。萊爾富表示，中獎名單將於1月15日公告於官方網站，中獎者須自行至活動官網下載「機會中獎回函」，並於1月29日前完成回函寄送及相關文件作業，以利後續辦理股票贈與轉帳事宜。

除了股票大獎，「2026馬年發財卡」更結合23家知名品牌，橫跨旅遊、美食、生活三大領域，提供多達70種超值好禮。萊爾富指出，年前「小金額、拚大獎」的購買熱潮持續升溫，目前整體春節福袋銷量已接近8成，仍有約6成獎項尚未抽出，消費者把握2月22日前試手氣。