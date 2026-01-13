健身妹手機放桌上「性愛片洩漏」！台中色龜偷傳下場慘了

▲女子到健身房時手機放桌上，沒想到性愛影片竟被其他男子轉傳。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

台中一名男子阿虎（化名）先前到健身房運動時，發現女子小晴（化名）的手機放在桌上，於是便拿起來偷看，怎料在裡面發現性愛影像後，竟偷偷傳到自己的手機裡，氣得小晴報警處理。台中地院簡易庭審理後，依照無故重製他人性影像罪，判處2個月有期徒刑、緩刑2年，全案仍可上訴。

未經同意翻看手機 發現性愛影片起歹念

根據判決書內容，阿虎2023年6月間到台中某健身房運動，期間發現小晴擺在桌上的手機，沒有經過對方的同意，就拿起來打開查看。

在瀏覽手機相簿的期間，阿虎發現小晴與男友拍攝的性愛影片，竟因此心生歹念，透過iPhone的AirDrop檔案共享功能，將影片發送到自己的手機裡。小晴發現以後，氣得報警處理，阿虎也因此被起訴。

坦承犯行並達成調解 法院判刑緩刑

在案件審理的過程中，阿虎坦承犯行，除了按照小晴友人的要求刪除手機內的影片外，也跟小晴達成調解、至今也有依約履行。台中地院簡易庭審理後，依照無故重製他人性影像罪，判處2個月有期徒刑、緩刑2年，全案仍可上訴。