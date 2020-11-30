快訊／游錫堃駁國民黨：國是論壇超過40天沒舉辦　到底是誰沒收？

記者楊蕓／台北報導

立法院上周五召開院會，民進黨為讓行政院長蘇貞昌順利上台施政報告，變更議程取消國是論壇，引發國民黨質疑立法院長游錫堃主持議事不中立。對此，游錫堃30日受訪時強調，一切都按照議事規則進行，大會主席無法沒收任何一個程序，他也反問，「國是論壇為何超過40天無法舉辦，到底是誰沒收？」強調此事自有公評。

▲立法院長游錫堃受訪談上周院會國是論壇爭議。（圖／記者屠惠剛攝）

游錫堃表示，對上星期五院會已經上了國際媒體，對台灣國際形象負面影響比較大，他感到難過、遺憾，並強調「大會主席沒辦法沒收國是論壇」，都是按照議事規則來，對於國民黨的指控，「我想大家都知道，國是論壇為何超過40天無法舉辦，到底是誰沒收？」他強調，身為大會主席，一定要尊重全體委員共同的決定，這件事自有公評。

媒體詢問，當天混亂中為何直接開始總質詢，游錫堃表示，當天都有照議事規程進行，而且有經表決，國會是多數尊重少數，少數服從多數，多數、少數不是大會主席就能決定的，是經表決通過的，程序完全依照規定進行，「大會主席不但無法改變投票結果，而且也沒辦法沒收任何一個程序。」

另外，對於國民黨立委在議場丟擲「豬內臟」，立法院秘書長林志嘉稍早受訪時說，如果需要換地毯恐要國民黨賠一百多萬，而國民黨上會期佔領議場時，議場修復費用41萬至今未繳。游錫堃則說，41萬的部分會繼續溝通，站在公務立場總是要想辦法取得這筆款項，至於地毯部分已經在清洗，「還是要回歸民主國家的政黨政治，大家有什麼意見，在議場內理性討論，這樣對國家發展比較好。」

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