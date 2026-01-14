　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌沒說錯！顧立雄19日專報1.25兆軍購特別條例　全程秘密會議

▲立法院安排，國防部長顧立雄下周將就1.25兆國防特別預算條例進行專報。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（14日）開記者會，民眾黨呼籲、也預期，國防部在下禮拜會到立法院外交國防委員會，透過秘密會議方式，報告1.25兆所涵蓋的範圍跟項目。據了解，民進黨籍召委王定宇確實安排下周邀請國防部顧立雄，以全程秘密會議方式專報相關軍購特別條例規劃。但國民黨籍外交國防委員會委員徐巧芯表示，條例本身就沒有「密」的可能性，後續有預算進來，才可能有一些要開秘密會議，所以她覺得應該要先開公開會議，機密的部分再另外開機密會議，此次安排就只是演給大家看而已。

黃國昌11日臨時宣布率團赴美國華府，與美政府部門面對面會談1.25兆軍購案及台美關稅。黃國昌14日返抵國門並召開記者會表示，返台後反對院版軍購條例的決心更強，擬自提民眾黨版；黃也說，民眾黨呼籲、也預期，國防部在下禮拜會到外交國防委員會透過秘密會議方式，報告1.25兆所涵蓋的範圍跟項目。

據了解，下周排案召委王定宇規劃19日邀請顧立雄到立法院外交國防委員會，就「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例規劃執行案項」（即為1.25兆國防預算特別條例）進行專案報告，並備質詢，全程採秘密會議。

▲國民黨立委徐巧芯是立法院外交國防委員會委員。（圖／記者湯興漢攝）

徐巧芯表示，她今天收到這個外委會的議程，但覺得莫名其妙，有什麼好全程機密報告？1.25兆國防預算特別條例本來就是公開的，應該要先公開，機密的部分再另外開機密會議，所以這樣的安排其實毫無意義，只是演給大家看說好像有請國防部來。

徐巧芯說，現在很大的問題是，不管是常規國防預算或者是1.25 兆國防特別預算，國防部到現在都沒有來跟任何一個委員做過任何一次說明，「所以我一直都覺得，其實民進黨根本也沒有很想通過這個預算」，那王定宇可能有發現這個狀況，所以排了一個專報。

徐巧芯重申，但全部用「密」的方式來召開相關會議的話，意義不大，因為大多數最後都不是密等的採購，為什麼不是先將公開的部分跟大眾做說明，針對密件的部分再另外處理？尤其是針對條例的部分，本身就沒有「密」的可能性，而是如果後續有預算進來，才有一些預算可能是要開秘密會議，所以她覺得這樣子的一個安排其實就只是演給大家看一看而已。

