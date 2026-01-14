加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

▲被戰火蹂躪的加薩。圖為加薩市區空拍照。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》（WSJ）引述美國官員說法報導，華府將於今（14）日宣布啟動加薩和平計畫第二階段，並且成立一個由巴勒斯坦技術官僚組成的監督委員會。

第二階段將上路 目標治理與重建

報導指出，川普政府「20點和平計畫」第一階段上路後，加薩脆弱的停火狀態持續至今，哈瑪斯也已歸還幾乎所有死亡人質遺體。如今，美國官員認為已可邁向第二階段，也就是從暫停衝突，推進到治理與重建這塊領土。

美國還將公布「加薩管理國家委員會」（NCAG）15名巴勒斯坦技術官僚的名單。他們將負責該地區的日常管理工作，包括公共衛生、水電設施及教育事務。

▲加薩走廊亟需重建。（圖／路透）



此外，前聯合國中東和平特使、保加利亞外交部長姆拉德諾夫（Nickolay Mladenov）將被任命「和平委員會」（Board of Peace）高級代表，負責監督和平計畫的執行，並與「加薩管理國家委員會」溝通。

美國官員透露，「和平委員會」由川普擔任主席，大約會有12名成員。川普11日也在空軍一號上向記者表示，該委員會將由「最重要國家的最重要領導人」組成，但尚未提及具體人選。

此外，川普政府也尚未宣布，哪些國家會參與加薩維和部隊。美國官員說，該資訊將在日後公布。

▼聯合國安理會通過美國起草的加薩決議。（圖／路透）



最大隱憂是哈瑪斯 難獲國際支持

《以色列時報》指出，20點和平計畫第二階段，目標是哈瑪斯解除武裝，以色列完成加薩撤軍行動，重建加薩走廊，建立處理各項事務的過渡機構，最後再將該地區移交給經過改革的巴勒斯坦自治政府（PA）。

不過，美國難以爭取對於該計畫的國際支持。根據阿拉伯外交官說法，人們普遍懷疑哈瑪斯是否會同意解除武裝，但若該組織不這麼做，以色列也不會進一步撤軍，最終恐致加薩地區難以重建。