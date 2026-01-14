曝台美關稅已談妥　黃國昌：對美投資外還有其他條件

▲民眾黨訪美團返台記者會，前國際部主任林子宇、候任立委王安祥、黨主席黃國昌、立院黨團主任陳智菡。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

據《紐約時報》報導，台美貿易協議已接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，同時台積電將擴大在美投資設廠。對此，甫訪美返台的民眾黨主席黃國昌，今（14日）召開記者會表示，此行有到美國貿易代表署（USTR）拜會，關稅談判的條件都已經談妥，未來數周應該會正式公布，「除了對美承諾的投資之外，還有其他的條件」。

針對關稅議題，黃國昌說，當天上午確實有趣美國貿易代表署（USTR），目前關稅談判的條件都已經談妥，「我們也蠻驚訝，身為台灣的國會議員，竟然是到USTR才知道原來條件都已經談妥」，未來數周內應該就會進行公布與協議簽署。

黃國昌說，接下來的重頭戲是國會的審議，除了對每承諾的投資外，還有其他的條件，接下來國會必須要面臨非常重要且嚴肅的挑戰，「依照台灣的民主程序需要國會審議，這件事情美方也充分理解」。

針對關稅協議內容，是否就是15%、台積電增加對美投資？黃國昌說，「這種事情要由行政部門宣佈，怎麼會是由我來宣布？我怎麼有辦法幫他們宣布？」

黃國昌說，昨天中午離開USTR，下午紐約時報就出來，「但重點當然不會只有擴大投資的金額，還會有其他東西」。黃說，因為國會事前、事中沒辦法參與，只剩下最後一關，送到國會來後，國會要好好審查。

