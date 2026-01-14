　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

▲桃園職安評核首度六都第一

▲勞動局長李賢祥(左一)、勞動檢查處處長王振鴻(右)獻獎給市長張善政。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政14日於市政會議，接受勞動局呈獻榮獲勞動部114年度「政府機關推動職業安全衛生業務績效評核」優等獎。張善政市長除對市府團隊長期深耕職安工作表達肯定外，也期勉各局處持續精進，落實各項職業安全衛生措施，共同打造安全友善的職場環境。

勞動局長李賢祥表示，此次獲獎為勞動檢查處成立以來，首度在六都評比中名列第一，成果得來不易，這不僅是勞檢處的努力，更有賴秘書長溫代欣督導統籌，以及各局處通力合作，攜手完成這項艱鉅任務。

李局長指出，市府致力將職安工作深耕至各局處，全面提升職場安全。以風險較高的營造業勞檢為例，桃園全市營造工地逾6,000處，數量居全國之冠，經市府強化營造工地安全管理措施後，職災死亡人數已由前一年度的17人降至7人，顯見投入資源與策略已有實效。

勞動局表示，市府特別成立「職業安全衛生推動小組」，透過跨局處協作深化職安文化、落實全員參與，並導入AI科技輔助安全管理，強化監測與數據決策，推動智慧職安。在具體成效上，近年職災指標持續改善，112年職業災害千人率較109至111年平均值下降7.6%，113年下半年更進一步下降9.9%；此外，市府累計制訂及修訂職安相關規範達160項，讓制度管理更臻完善。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差
「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕
快訊／高雄驚見35歲乾屍　坐姿詭異臉部模糊
曾總親揭！「美職兩大戰力」228報到
代表台灣出賽！澳網奪亞軍成大驚奇　粉專感動：她沒有白來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮富里鄉民捐贈「太魯閣櫟」　土地公廟旁種下傳承之樹

基隆補足放學空窗期　三千宮攜手許效舜推動課後延長照顧

化災不容僥倖模擬危險化學品火災　南消一大新營分隊實兵演練

高雄寶來賞梅快閃起跑　六龜區行政中心落成典禮「雙喜臨門」

看不懂繳費機卡關！男受困東港安泰醫院停車場　警現場教學解圍

智慧消防上線西港義消常訓玩出新高度　AI短影音拍出熱血招募片

花蓮秧悦美地推親子稻草人童話假期　住進香草田慢活療癒

欠稅不繳還花4億　台南塑膠公司滯欠430萬63歲負責人遭管收

「地址怪怪到找不到」男闖派出所　內埔警1招助準時上工

日月光、中華電信、台塑化都投入　114年中台灣公私協力造林8.2萬株

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！　血跡、糞便流一地

初選大勝！蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

1歲弟見哥哭鬧遞棍子給媽媽　不好用還貼心換新的

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

花蓮富里鄉民捐贈「太魯閣櫟」　土地公廟旁種下傳承之樹

基隆補足放學空窗期　三千宮攜手許效舜推動課後延長照顧

化災不容僥倖模擬危險化學品火災　南消一大新營分隊實兵演練

高雄寶來賞梅快閃起跑　六龜區行政中心落成典禮「雙喜臨門」

看不懂繳費機卡關！男受困東港安泰醫院停車場　警現場教學解圍

智慧消防上線西港義消常訓玩出新高度　AI短影音拍出熱血招募片

花蓮秧悦美地推親子稻草人童話假期　住進香草田慢活療癒

欠稅不繳還花4億　台南塑膠公司滯欠430萬63歲負責人遭管收

「地址怪怪到找不到」男闖派出所　內埔警1招助準時上工

日月光、中華電信、台塑化都投入　114年中台灣公私協力造林8.2萬株

快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率首破6成

獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

快訊／台股收盤大跌131.2點　台積電跌20元至1690

快訊／驚險畫面曝！新北水泥車墜5米深邊坡...駕駛受困送醫

今周刊反詐騙大調查公布　高學歷、高收入反而易受騙

起重機砸列車32死！泰總理喊究責　承建商與曼谷倒塌大樓相同

花蓮休假警上山打獵！獵槍倒下走火…友下車如廁「右胸中槍」亡

是我嗎？賴胤豪得知入選「坐在家門口發呆」　集訓首日狂冒手汗

2千年以來Q1平均漲幅4.4％　內資領軍台股偏多以待

自曝設計大法官任期制挨王義川譏諷　吳思瑤老師彭錦鵬反擊：無恥

【險撞騎士】新店砂石車「性急」逆向超車！　往右硬切擦撞公車

地方熱門新聞

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

板模工找不到工地　警靠經驗＋Google暖心指路

114年中台灣公私協力造林8.2萬株

民進黨台南市長初選進入最後倒數陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

欠稅不繳還花4億台南塑膠公司滯欠430萬63歲負責人遭管收

打造鐵道秘境小站　雲林縣府推動斗南石龜車站環境升級

新北透明晶質獎經驗分享　讓廉政治理更有感

新北食農教育展躍國際　奪美國繆思創意獎銀獎

土方之亂　桃市府：協助業者平穩銜接新制

南投縣推升級版公費成人肺炎鏈球菌疫苗

男停車場出不去　東港警秒教學解圍

高雄寶來賞梅快閃起跑　六龜區行政中心落成

消防分隊長黃軍緯、義消李德修　獲全國鳳凰獎殊榮

救護車一路綠燈不是特權！南市「救護優先 智慧暢行」奪政府服務獎

更多熱門

相關新聞

新北工安獎報名開跑　新增2獎鼓勵職安卓越表現

新北工安獎報名開跑　新增2獎鼓勵職安卓越表現

為表彰企業積極投入資源捍衛勞安，新北市勞動檢查處今宣布「第14屆新北市工安獎」報名起跑，即日起至3月21日止受理報名。今年為擴大獎勵範圍及對象，特別新增「個人健康守護獎」及「工安創意貢獻獎」，歡迎事業單位及勞安人員踴躍報名，得獎者除頒發獎座外，也會擇優推薦參加勞動部評選，爭取全國榮耀成為業界標竿。

台南社褔面向4指標列六都第一

台南社褔面向4指標列六都第一

消防與公共安全面向滿意度　台南六都第一

消防與公共安全面向滿意度　台南六都第一

黃偉哲八大面向滿意度75.5％六都第一

黃偉哲八大面向滿意度75.5％六都第一

台南推動食安五環績效六都第一

台南推動食安五環績效六都第一

關鍵字：

桃園職安評核六都第一勞動檢查處

讀者迴響

熱門新聞

A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

11歲童買包子完「叫一聲」亡

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

快訊／堰塞湖溢流釀19死！光復鄉長林清水聲押禁見

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

更多

最夯影音

更多
尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面