地方 地方焦點

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

▲東警婦幼隊進校園宣導防制性剝削與詐騙。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲東警婦幼隊進校園宣導防制性剝削與詐騙。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升青少年對數位性別暴力及兒少性剝削議題的認知，強化自我保護能力，台東縣警察局婦幼警察隊日前受邀前往豐田國中辦理校園宣導活動，由婦幼隊組長胡陽年親自到場，向學生與教師說明數位性別暴力的類型與常見手法，並就性私密影像遭外流的風險進行深入探討，提醒學生在任何情況下都不應隨意拍攝、散布或傳送私密影像，以避免自身權益受損。

活動中，警方也同步介紹近期常見詐騙手法，教導師生在遭遇可疑情況或疑似受害時，應第一時間查證訊息真偽、保存相關證據，並循正確管道通報求助，提升面對危機時的應變能力。整場宣導採取互動式進行，現場氣氛熱絡，深受師生肯定。

警方指出，隨著網路科技快速發展，性影像犯罪與網路詐騙案件有逐年增加趨勢，因此特別結合「數位性別暴力防治」與「識詐教育」兩大主題進行宣導，透過時事新聞案例分享及播放宣導微電影，讓學生更能理解實際情境，並加深印象。活動中也向師生宣導「五不一檢舉」原則，「五不」包括不觀看、不轉傳、不下載、不分享、不持有；「一檢舉」則是遇到問題時要向師長反映、截圖存證、報警並進行檢舉，以提升自我保護能力，共同杜絕數位性別暴力的發生。

台東縣警察局長蔡燕明表示，透過走入校園進行宣導，不僅能有效提升學生對數位性別暴力及詐騙手法的防範意識，也有助於學生在網路世界中建立正確使用觀念，進而保護身心健康，營造更安全的學習環境。近來也發現犯罪集團常透過網路誘騙青少年從事詐欺相關工作，警方將持續推動「入校入班」宣導作為，加強青少年識詐知能，從源頭預防犯罪發生。

01/13

技能與語言雙軌並進　公東高工學生英語口試全數過關

技能與語言雙軌並進　公東高工學生英語口試全數過關

為培育兼具專業技能與國際溝通能力的技職人才，公東高工持續深化多元學習內涵，不僅重視學生專業技術的養成，也同樣高度重視語言能力的培育。餐飲科三年級學生今年透過台積電慈善基金會英語培力專案，成功媒合 TutorABC 商用英語課程，針對餐飲與飯店服務情境量身設計專業英語教學內容，協助學生在校期間即能累積實務英語溝通能力，為未來升學與就業奠定穩固基礎。

即時通報阻詐　關山警分局頒感謝狀表揚行員

即時通報阻詐　關山警分局頒感謝狀表揚行員

電瓶沒電動不了　太麻里警即時救援助返家

電瓶沒電動不了　太麻里警即時救援助返家

佛光山金剛寺分送臘八粥　為台東警送上祝福

佛光山金剛寺分送臘八粥　為台東警送上祝福

林業保育署台東分署公開抽籤審查財產申報

林業保育署台東分署公開抽籤審查財產申報

關鍵字：

性別暴力警察台東

讀者迴響

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

