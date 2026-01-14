防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

▲東警婦幼隊進校園宣導防制性剝削與詐騙。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升青少年對數位性別暴力及兒少性剝削議題的認知，強化自我保護能力，台東縣警察局婦幼警察隊日前受邀前往豐田國中辦理校園宣導活動，由婦幼隊組長胡陽年親自到場，向學生與教師說明數位性別暴力的類型與常見手法，並就性私密影像遭外流的風險進行深入探討，提醒學生在任何情況下都不應隨意拍攝、散布或傳送私密影像，以避免自身權益受損。

活動中，警方也同步介紹近期常見詐騙手法，教導師生在遭遇可疑情況或疑似受害時，應第一時間查證訊息真偽、保存相關證據，並循正確管道通報求助，提升面對危機時的應變能力。整場宣導採取互動式進行，現場氣氛熱絡，深受師生肯定。

警方指出，隨著網路科技快速發展，性影像犯罪與網路詐騙案件有逐年增加趨勢，因此特別結合「數位性別暴力防治」與「識詐教育」兩大主題進行宣導，透過時事新聞案例分享及播放宣導微電影，讓學生更能理解實際情境，並加深印象。活動中也向師生宣導「五不一檢舉」原則，「五不」包括不觀看、不轉傳、不下載、不分享、不持有；「一檢舉」則是遇到問題時要向師長反映、截圖存證、報警並進行檢舉，以提升自我保護能力，共同杜絕數位性別暴力的發生。

台東縣警察局長蔡燕明表示，透過走入校園進行宣導，不僅能有效提升學生對數位性別暴力及詐騙手法的防範意識，也有助於學生在網路世界中建立正確使用觀念，進而保護身心健康，營造更安全的學習環境。近來也發現犯罪集團常透過網路誘騙青少年從事詐欺相關工作，警方將持續推動「入校入班」宣導作為，加強青少年識詐知能，從源頭預防犯罪發生。