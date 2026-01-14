鄭麗文稱賴清德複製尹錫悅路線　徐國勇轟胡扯：戒嚴38年的是國民黨

記者杜冠霖／台北報導

南韓檢方昨日以「內亂首謀罪」正式向法院求處前總統尹錫悅死刑，引發國際關注。國民黨主席鄭麗文今（14日）在中常會表示，尹錫悅過去對在野黨的指控，在台灣也正在發生，她擔心賴清德總統民調若長期低迷，會不會也鋌而走險？複製尹錫悅路線？對此，民進黨祕書長徐國勇回應，鄭麗文這是胡扯，應該先想一想蔣介石、蔣經國的戒嚴吧？國民黨戒嚴38年，當時台灣人民受了多少的苦？是不是國民黨執政時跟韓國前總統一模一樣？

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者鄭佩玟攝）



鄭麗文稍早在中常會表示，南韓前總統尹錫悅被求處死刑，是因為發動戒嚴，發動戒嚴原因則是國會當時屢屢刪減政府預算。鄭麗文認為跟台灣如出一轍，擔心賴清德總統會複製尹錫悅總統的路線。

對於鄭麗文說法，徐國勇回應，鄭麗文應該先去想一想蔣介石、蔣經國的戒嚴吧？應該先想一下戒嚴就是國民黨。用沒有根據、不能類比的韓國狀況來想台灣，就猜測賴清德總統會戒嚴，不客氣地講，那叫「胡扯」。

徐國勇表示，不必去這種無謂的猜測、無謂的胡扯，一點意義都沒有，台灣跟韓國完完全全不一樣，如果鄭麗文要講戒嚴，請她去檢討一下，國民黨戒嚴38年多，當時台灣人民受了多少的苦？白色恐怖怎麼發生的？他們應該回去檢討，是不是國民黨執政時跟韓國前總統一模一樣？

徐國勇強調，不會有像鄭麗文這種無謂揣測、胡扯的狀況發生，這是他明白的回答。