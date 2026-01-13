　
台中男「沒戴套」下場慘！確診今年首例M痘　衛生局急匡列

▲台南市新增首例M痘個案，因全身長疹子症狀、水泡、膿疱等症狀就醫後通報。（圖／非當事人，記者林東良翻攝，下同）

▲台中市出現今年首例本土M痘個案，因出現疹子症狀、水泡、膿疱等症狀就醫後通報。（圖／非當事人，資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中市近日出現今（115）年首例M痘（mpox，舊稱猴痘）本土病例，個案為30多歲本國籍男性，於去年12月下旬出現皮疹、發燒、喉嚨痛及頭痛等症狀，經醫師評估後於1月9日採檢通報，確診為M痘陽性。市府衛生局獲報後立即完成疫調及接觸者追蹤，個案自述曾與異性發生未使用保險套之風險性行為，經疫調匡列之接觸者目前均無症狀，已提供相關衛教並提醒進行21天自我健康監測。

衛生局長曾梓展表示，接近年節假期，聚會與社交活動增加，提醒民眾M痘主要是透過高風險親密接觸傳播，應提高警覺並做好自我防護，避免透過交友軟體與不特定對象發生親密行為。若約會時發現對方臉部或身體出現疹子、水泡或膿疱等異常皮膚症狀，應避免親密接觸，以降低感染風險。

曾梓展也提醒，若出現發燒、畏寒、肌肉痠痛、淋巴腫大，或皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹及膿疱等疑似M痘症狀，請佩戴口罩並穿著長袖衣褲儘速就醫，且應主動告知醫師近期高風險場域活動史及接觸史，以利醫師及早判斷、即時治療，避免疫情擴散。

衛生局說明，接種疫苗是目前預防M痘最有效的方式。接種第1劑M痘疫苗滿14天後，對疾病的保護力約為4至8成，完成2劑接種後，保護力可提升至約9成。台中市目前共有55家醫療院所提供公費M痘疫苗接種服務，近1年內曾有高風險性行為、曾罹患性病或性接觸對象符合上述任一情形者，均建議儘速完成疫苗接種。

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋
知名嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

她腸子像「望遠鏡」縮進去　罕見腫瘤引發腹內災難

一位45歲的王姓女子一個多月以來飽受腹部疼痛與胃痛困擾，經診斷為小腸套疊，套疊得如望遠鏡，卻驚人發現腸套疊的元凶，竟是小腸黏膜下層一顆三公分罕見腫瘤。平等澄清醫院一般外科王志浩醫師表示，腫瘤因其生長位置與特性，常會引發嚴重的腸套疊，若不及時處理，恐引發腸道缺血壞死或穿孔危及生命。

搶開2026年第一槍　北屯新案帶裝修「單坪現砍20萬元」

年節商機啟動　台中十大伴手禮助攻觀光與送禮市場

2男性侵醉女還錄影　1人賠45萬換免囚

男疑天冷心肌梗塞倒車內　6歲女童機警求救

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

