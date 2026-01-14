　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨新竹縣長協調破局　徐欣瑩喊話黨中央：辦公平的全民調

▲▼國民黨立委徐欣瑩舉行「國會挺欣瑩，新竹一定贏！」記者會，國民黨籍立委動員出席力挺徐欣瑩參選新竹縣長。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委徐欣瑩。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨今（14日）中午協調新竹縣長初選，不過最終仍未達成共識。立委徐欣瑩指出，她希望黨中央採取全民調決勝，因全民調是為公平決定最強人選、選後大家才能團結。民進黨可以，難道國民黨不行？更要求對手、副縣長陳見賢辭去新竹縣黨部主委職務。

徐欣瑩表示，稍早她出席由黨中央召集的新竹縣長提名第二次協調會議，但是很遺憾，沒能達成共識，因此提名將要展開初選。她當場提出，應採用全民調初選，以公平、公正、公開，且科學的方式，找出最強人選，也符合如今在野陣營支持者們，與廣大國人對本黨民主的期待，不過未獲黨中央同意，黨中央認爲應該根據黨內現有的公職人員選舉辦法，採用「七三制」機制，也就是七成民調，再加三成黨員投票。

徐欣瑩認為，此時此刻，全國民眾都目睹民進黨初選，砲火猛烈，但民進黨依然透過全民調決定人選，因全民調是為公平決定最強人選、選後大家才能團結。民進黨可以，難道國民黨不行？

徐欣瑩提到，過去，台中市長盧秀燕與江啟臣副院長競爭初選，就是採用全民調，儘管差距只有0.6％，江副院長立即承認敗選，全力輔選盧市長，最終光復台中市，開啟至今八年的黃金執政。南投縣長許淑華，與馬文君委員初選，也是採用全民調，許縣長勝出後，馬委員坦然接受，許縣長順利當選，也成就本黨如今在南投縣「一王二后」的江山。

徐欣瑩說，可敬的戰友民眾黨，前主席柯文哲首次角逐台北市長，也是當時民進黨內勝出的姚文智進行全民調，成功整合，進而勝選。她直言，黨內競爭的同志，陳見賢副縣長，如今身兼新竹縣黨部主委，啟動黨員投票，恐怕難脫「球員兼裁判」之嫌，落人口實，惹人非議。

徐欣瑩強調，2026年選戰，是2028年的前哨戰，如果沒能贏，甚至沒能大贏，就會讓全國民眾期待的政黨輪替，蒙上陰影。新竹縣，雖不是激戰區，卻是絕不能輸的選區。找出最強候選人，守住新竹縣，不只是本黨的責任，更是義務。因此她希望黨中央能再思量，採用全民調初選，讓國民黨員看到改革不走回頭路的決心，讓新竹縣民看到爭取最大公約數的做法。也讓白營戰友見識，國民黨已然脫胎換骨，擁抱民意，通權達變，新竹縣市聯手，其利斷金。


 

01/12 全台詐欺最新數據

542 1 8155 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間
獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表

無黨籍前苗栗縣通霄鎮長陳漢志因太陽光電招租案收賄百餘萬元，更一審判刑10年；檢調另查出陳漢志於多項工程、活動採購標案收受回扣逾百萬元，再被判刑12罪共計49年8月。監察院今（14日）新聞稿指出，陳漢志利用辦理採購案之機會，索取並收受廠商賄款，嚴重敗壞官箴，監察院通過林盛豐、蘇麗瓊委員所提彈劾案。特別的是，陳漢志去年4越才被監院彈劾，移送懲戒法院審理中，尚未審理完畢又再度收賄。

