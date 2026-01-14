　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

死性不改！苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾

▲苗栗縣前通霄鎮長陳漢志涉嫌太陽能光電案索賄，8月才被5年徒刑，今又因工程索取回扣被起訴。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣前通霄鎮長陳漢志涉嫌太陽能光電案索賄。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

無黨籍前苗栗縣通霄鎮長陳漢志因太陽光電招租案收賄百餘萬元，更一審判刑10年；檢調另查出陳漢志於多項工程、活動採購標案收受回扣逾百萬元，再被判刑12罪共計49年8月。監察院今（14日）新聞稿指出，陳漢志利用辦理採購案之機會，索取並收受廠商賄款，嚴重敗壞官箴，監察院通過林盛豐、蘇麗瓊委員所提彈劾案。特別的是，陳漢志去年4越才被監院彈劾，移送懲戒法院審理中，尚未審理完畢又再度收賄。

陳漢志是通霄鎮第18屆鎮長，於108年間辦理「通霄鎮第13公墓懷恩堂3樓第2期內裝工程委託專案管理含監造案」，索取並收受得標廠商之賄款16萬6,733元，案經苗栗地檢署檢察官追加起訴，苗栗地方法院判決被彈劾人犯貪污治罪條例第5條第1項第3款之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑4年2月、褫奪公權4年、扣案之犯罪所得16萬6,733元沒收在案。

監察院表示，陳漢志所為已違反公務員服務法第1條、第6條及第7條等相關規定，違法失職事證明確，嚴重敗壞官箴，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，核有重大違失。監察院於115年1月8日審查通過監察委員林盛豐、蘇麗瓊提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，陳漢志任職鎮長期間，多次藉由辦理通霄鎮政府採購案之機會（總計13案），收受得標廠商之賄款，監察院前於114年4月1日通過彈劾並移送懲戒法院審理中。除前開13件政府採購案外，陳漢志又利用通霄鎮公墓工程委託專案管理案，索取並收受得標廠商之賄款。

監察院指出，該案經苗栗地檢署檢察官追加起訴，苗栗地方法院113年度訴字第620號、114年度訴字第481號判決，陳漢志犯貪污治罪條例第5條第1項第3款之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑4年2月、褫奪公權4年、扣案犯罪所得16萬6,733元沒收在案。

監察院表示，陳漢志擔任通霄鎮鎮長，本應清廉自持，竟利用職務權限伺機索取賄賂中飽私囊，嚴重損傷人民對於公務員執行職務之公正性、廉潔性之信賴，核有依公務員懲戒法第2條第1款規定予以懲戒之必要，爰提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間
獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

軍購只需3千億？國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件

國民黨新竹縣長協調破局　徐欣瑩喊話黨中央：辦公平的全民調

死性不改！苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾

黃國昌要提民眾黨版國防特別條例　徐國勇預測：不會超過政院版範疇

AIT回應黃國昌訪美：美國強力支持台灣　強化防衛嚇阻力的努力

鄭麗文稱賴清德複製尹錫悅路線　徐國勇轟胡扯：戒嚴38年的是國民黨

民眾黨18日辦政策綱領記者會　將公布「4核心、9綱領、36主張」

美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表

早有10縣市營養午餐免費　徐國勇嗆蔣萬安：現在才做不會慚愧？

民眾黨自提國防特別條例版本　國民黨團：立場沒變持續與美溝通

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

軍購只需3千億？國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件

國民黨新竹縣長協調破局　徐欣瑩喊話黨中央：辦公平的全民調

死性不改！苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾

黃國昌要提民眾黨版國防特別條例　徐國勇預測：不會超過政院版範疇

AIT回應黃國昌訪美：美國強力支持台灣　強化防衛嚇阻力的努力

鄭麗文稱賴清德複製尹錫悅路線　徐國勇轟胡扯：戒嚴38年的是國民黨

民眾黨18日辦政策綱領記者會　將公布「4核心、9綱領、36主張」

美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表

早有10縣市營養午餐免費　徐國勇嗆蔣萬安：現在才做不會慚愧？

民眾黨自提國防特別條例版本　國民黨團：立場沒變持續與美溝通

頑童公認「最雷隊友」是他！ 放話大巨蛋開唱：必須拿下

台灣人成北海道最大客源之一　台中旅宿品牌布局日本最美村莊

中年男圓山捷運站突抓狂！欲搶警員手機又衝超商　遭制伏送醫

猛男喪屍對檢察官大小聲！法院裁准安置4個月...一度被醫院拒收

adidas萌寵「三葉草新年套裝」必收！PEDRO請浪浪示範百搭通勤包

糖尿病視力惡化藏危機　新式導管助患者穩住青光眼

中壢小貨車載油「一路狂漏300米」超扯畫面曝　警急鋪木屑除污

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

定食8攜手味全龍推聯名餐點　西門店Yuri人形立牌超吸睛

GU、UNIQLO超甜百元起收！通勤神外套現省500元　顯瘦神褲新色買爆

【完全當得來速在用】阿姨騎車進咖哩店　買完一氣呵成騎走！

政治熱門新聞

財經專家徐嶔煌宣布參選北市大安文山議員　投入民進黨初選

謝龍介批「台南這鍋湯已經餿掉了」

好大脾氣！鄭麗文幕僚失控痛毆媒體記者　只因不滿被叫別擋鏡頭

快訊／蔡易餘出線！　嘉義縣長初選民調輾壓對手黃榮利

1.25兆僅3500億買軍武　黃國昌曝軍火商下周來台搶食兆元大餅

打記者、拍桌懷孕黨工　鄭麗文幕僚遭拔官

黃國昌稱透過美國務院才知3000億軍購　綠打臉：去年就公告

遭爆簽賭賴帳！國民黨六連霸議員發聲反擊

黃國昌沒說錯！顧立雄19日專報1.25兆軍購特別條例　全程秘密會議

火爆彈劾公聽會！賴清德挨批讓莊瑞雄氣炸反罵白學者　韓國瑜急調解

快訊／蔡易餘大勝黃榮利26個百分點　民進黨下週提名參選嘉義縣長

綠議員收建商賄賂遭判刑　2023質詢轟蔣萬安「建商門神」片段遭挖出

曝台美關稅已談妥　黃國昌：對美投資外還有其他條件

軍購只需3千億？國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件

更多熱門

相關新聞

鄭麗文稱賴清德複製尹錫悅路線　徐國勇轟胡扯：戒嚴38年的是國民黨

鄭麗文稱賴清德複製尹錫悅路線　徐國勇轟胡扯：戒嚴38年的是國民黨

南韓檢方昨日以「內亂首謀罪」正式向法院求處前總統尹錫悅死刑，引發國際關注。國民黨主席鄭麗文今（14日）在中常會表示，尹錫悅過去對在野黨的指控，在台灣也正在發生，她擔心賴清德總統民調若長期低迷，會不會也鋌而走險？複製尹錫悅路線？對此，民進黨祕書長徐國勇回應，鄭麗文這是胡扯，應該先想一想蔣介石、蔣經國的戒嚴吧？國民黨戒嚴38年，當時台灣人民受了多少的苦？是不是國民黨執政時跟韓國前總統一模一樣？

國民黨3月底前完成直轄市、縣市長提名

國民黨3月底前完成直轄市、縣市長提名

拳打記者、飆罵懷孕黨工　鄭麗文幕僚主動請辭獲准

拳打記者、飆罵懷孕黨工　鄭麗文幕僚主動請辭獲准

賴清德呼籲朝野順應廣大民意　儘速排審總預算、國防特別條例

賴清德呼籲朝野順應廣大民意　儘速排審總預算、國防特別條例

尹錫悅遭求處死刑　鄭麗文：賴清德複製同手法？

尹錫悅遭求處死刑　鄭麗文：賴清德複製同手法？

關鍵字：

苗栗通霄鎮陳漢志貪污彈劾國民黨監察院

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面