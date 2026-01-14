死性不改！苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾

▲苗栗縣前通霄鎮長陳漢志涉嫌太陽能光電案索賄。（圖／記者楊永盛翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

無黨籍前苗栗縣通霄鎮長陳漢志因太陽光電招租案收賄百餘萬元，更一審判刑10年；檢調另查出陳漢志於多項工程、活動採購標案收受回扣逾百萬元，再被判刑12罪共計49年8月。監察院今（14日）新聞稿指出，陳漢志利用辦理採購案之機會，索取並收受廠商賄款，嚴重敗壞官箴，監察院通過林盛豐、蘇麗瓊委員所提彈劾案。特別的是，陳漢志去年4越才被監院彈劾，移送懲戒法院審理中，尚未審理完畢又再度收賄。



陳漢志是通霄鎮第18屆鎮長，於108年間辦理「通霄鎮第13公墓懷恩堂3樓第2期內裝工程委託專案管理含監造案」，索取並收受得標廠商之賄款16萬6,733元，案經苗栗地檢署檢察官追加起訴，苗栗地方法院判決被彈劾人犯貪污治罪條例第5條第1項第3款之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑4年2月、褫奪公權4年、扣案之犯罪所得16萬6,733元沒收在案。

監察院表示，陳漢志所為已違反公務員服務法第1條、第6條及第7條等相關規定，違法失職事證明確，嚴重敗壞官箴，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，核有重大違失。監察院於115年1月8日審查通過監察委員林盛豐、蘇麗瓊提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，陳漢志任職鎮長期間，多次藉由辦理通霄鎮政府採購案之機會（總計13案），收受得標廠商之賄款，監察院前於114年4月1日通過彈劾並移送懲戒法院審理中。除前開13件政府採購案外，陳漢志又利用通霄鎮公墓工程委託專案管理案，索取並收受得標廠商之賄款。

監察院指出，該案經苗栗地檢署檢察官追加起訴，苗栗地方法院113年度訴字第620號、114年度訴字第481號判決，陳漢志犯貪污治罪條例第5條第1項第3款之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑4年2月、褫奪公權4年、扣案犯罪所得16萬6,733元沒收在案。

監察院表示，陳漢志擔任通霄鎮鎮長，本應清廉自持，竟利用職務權限伺機索取賄賂中飽私囊，嚴重損傷人民對於公務員執行職務之公正性、廉潔性之信賴，核有依公務員懲戒法第2條第1款規定予以懲戒之必要，爰提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。